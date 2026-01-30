Kto rozhodoval o 58 miliónoch? Opozícia žiada zverejnenie dokumentov z výzvy, ministerstvo obvinenie odmieta

BRATISLAVA - Pri výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie za 58 miliónov eur sa podľa opozície objavili závažné podozrenia z netransparentného postupu a možného ovplyvňovania hodnotenia projektov. Na zverejnenie podkladov a garancie transparentnosti vyzvali ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS) a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban na piatkovej tlačovej besede v NR SR.
Opozícia poukázala aj na časový tlak pri realizácii projektov z plánu obnovy. Po zrušení pôvodnej výzvy a vyhodnotení novej podľa nej hrozí, že príjemcovia budú mať po podpise zmlúv len krátke obdobie na čerpanie prostriedkov. „Prijímatelia z tejto novej výzvy na digitálnu transformáciu reálne budú mať tri mesiace na to, aby vyčerpali projekty z plánu obnovy,“ uviedol Hargaš.
Podľa PS podnety z prostredia verejnej správy opisujú praktiky pri výbere projektov, ktoré pripomínajú predchádzajúce sporné prípady v dotáciách. Hnutie spomenulo napríklad hodnotiteľov bez skúseností v IT či možné prepojenia niektorých hodnotiteľov na firmy, ktoré mali projekty pripravovať. Truban zároveň označil za neštandardné, že vedenie rezortu si malo počas procesu vyžiadať zoznam hodnotiteľov, a spochybnil aj spôsob ich výberu.
Opozícia avizovala, že pripravuje trestné oznámenie a chce, aby podozrenia preverili orgány činné v trestnom konaní. Zároveň vyzvala ministra, aby okamžite zverejnil všetky podklady k hodnoteniu projektov a vysvetlil postup rezortu.
MIRRI odmietlo obvinenia PS pri 58-miliónovej výzve, zvažuje právne kroky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odmietlo obvinenia opozičných poslancov PS. Podľa nich sa objavili závažné podozrenia z netransparentného postupu a možného ovplyvňovania hodnotenia projektov vo výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie za 58 miliónov eur. Rezort obvinenia označil za nepravdivé a avizoval, že zvažuje právne kroky.
Poslanec NR SR Ján Hargaš (PS) v minulosti kritizoval zrušenie výzvy, v ktorej mali podľa rezortu získať podporu viaceré firmy so sídlom na rovnakej adrese, jednoosobové spoločnosti či subjekty s daňovými nedoplatkami. Ministerstvo tvrdí, že výzvu zrušilo práve z dôvodov netransparentnosti a reputačných rizík. „Rozdiel bol asi v tom, že bolo niečo pravdy na rečiach, že je na niektorých projektoch osobne (Hargaš) zainteresovaný,“ uviedlo MIRRI v stanovisku s tým, že takúto vedomosť nemá.
MIRRI pripustilo, že výzva na digitálnu transformáciu „nie je ideálna“, no je podľa neho nastavená tak, aby sa do nej zapájali firmy, ktoré reálne realizujú výskum. Rezort zároveň uviedol, že umožňuje refundovať aj už vynaložené náklady a verí, že výzva bude úspešná. Ďalšie tvrdenia opozície označilo ministerstvo za „smiešne a absurdné“ a uviedlo, že neboli predložené žiadne dôkazy. Podľa MIRRI sa v rámci zákonných možností preverovali osobné väzby a možné konflikty záujmov uchádzačov, pričom subjekty mohli byť vylúčené iba na základe splnenia alebo nesplnenia zákonných podmienok výzvy. Rezort zároveň uviedol, že nemôže potvrdiť ani vylúčiť, či podporu získa firma s väzbou na poslanca Hargaša.