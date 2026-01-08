Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C

Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

BRATISLAVA - Slovensko čaká najdrsnejší mrazivý úder tejto zimy. Meteorológovia varujú, že noc zo štvrtka na piatok môže priniesť teploty hlboko pod −20 °C a v najchladnejších dolinách dokonca atakovať hranicu −30 °C. Na extrémne ochladenie sú u nás ideálne podmienky. Piatkom to však nekončí, ďalšia vlna mrazov má prísť už na prelome týždňov.

Slovensko zažíva najintenzívnejšiu vlnu mrazov tejto zimy a podľa meteorológov nás v najbližších hodinách čaká ešte výraznejšie ochladenie. Hoci už teraz panuje na väčšine územia pravá zimná atmosféra, predpovede naznačujú, že noc zo štvrtka na piatok môže priniesť najnižšie teploty za posledné roky. Píše o tom portál o počasí iMeteo.sk.

Takmer celé Slovensko je pokryté snehom, výnimkou je len krajný západ. Do našej oblasti zároveň prúdi veľmi studený a suchý vzduch od severovýchodu, ktorý spôsobuje celodenné mrazy. Tie budú v nadchádzajúcich hodinách ešte výraznejšie, keďže sa od západu vyjasňuje – a práve jasná obloha je jedným z hlavných faktorov prudkého nočného ochladenia.

Čaká nás extrémne mrazivá noc aj deň

Meteorologické podmienky sú podľa odborníkov mimoriadne priaznivé pre vznik extrémnych mrazov. Snehová pokrývka leží takmer všade, vzduch je suchý a noc bude bez oblačnosti. Aj preto sa očakáva, že nadchádzajúca noc bude najchladnejšia od začiatku zimy. Skupina meteonadšencov Lovci mrazov, ktorá monitoruje najchladnejšie lokality na Slovensku, upozorňuje, že v Slovenskom raji môže teplota klesnúť pod doterajšie minimum −27,1 °C. Už vo štvrtok do rána sa na Slovensku vyskytli teploty okolo -20 °C.

 
 

Noc zo štvrtka na piatok prinesie na väčšinu územia teploty od −10 do −20 °C, pričom najteplejšie zostane tradične na Záhorí. V dolinách a mrazových kotlinách však môže byť ešte výrazne chladnejšie – teploty tam môžu klesať na −21 až −25 °C, ojedinele aj nižšie. Po extrémne studenej noci nás čaká aj mimoriadne chladný deň. Piatkové maximá sa budú pohybovať len od −10 do −2 °C a v niektorých oblastiach môže nastať arktický deň, keď teplota nevystúpi nad −10 °C. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred nízkymi teplotami pre takmer celé územie Slovenska.

Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SHMÚ)

V priebehu piatka môže od západu doraziť slabé sneženie, ktoré zasiahne najmä západné Slovensko. Po ňom sa očakáva mierne oteplenie, no podľa numerických modelov nepôjde o trvalú zmenu. Už v nedeľu by sa nad naše územie mala prepadnúť ďalšia vlna studeného vzduchu, ktorá mrazy opäť prehĺbi.

Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: ÚVZ SR)

