Azyl poľským politikom? Maďarsko nebude útočiskom zločincov, reaguje strana TISZA

BUDAPEŠŤ - Maďarsko nebude útočiskom zločincov, reagovala v pondelok pre server telex.hu maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA na skutočnosť, že vláda premiéra Viktora Orbána udelila politický azyl už aj bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.
„Za vlády strany TISZA Maďarsko nebude útočiskom pre zahraničných zločincov,“ uviedla TISZA, ktorej predsedom je Orbánov najsilnejší oponent, Péter Magyar. Súčasný opozičný poslanec Ziobro, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, o udelení azylu informoval sám v pondelok na sieti X.
Ziobra v Poľsku obviňujú z celkovo 26 trestných činov vrátane podozrenia zo založenia a členstva v zločineckej organizácii a sprenevery 150 miliónov zlotých zo špeciálneho fondu na podporu obetí trestných činov, ktoré boli údajne čiastočne použité na nelegálne financovanie nákupu kontroverzného izraelského špionážneho softvéru Pegasus. Poľský Sejm zrušil Ziobrovi poslaneckú imunitu v novembri minulého roka. Generálna prokuratúra následne požiadala o jeho vzatie do väzby. Poľský exminister v decembri na niekoľko týždňov odcestoval do Budapešti, kde sa odvtedy zdržiava.
„Rozhodol som sa využiť azyl, ktorý mi udelila maďarská vláda z dôvodu politického prenasledovania v Poľsku,“ napísal Ziobro na X. V príspevku kritizoval súčasnú poľskú vládu vedenú premiérom Donaldom Tuskom a tvrdil, že sa rozhodol zostať v zahraničí, až kým „nebudú v Poľsku obnovené skutočné záruky právneho štátu“. „Rozhodol som sa bojovať proti politickému banditstvu a bezpráviu. Som proti šíriacej sa diktatúre,“ vyhlásil.
V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi. Ziobro bol v rokoch 2015 - 2023 ministrom spravodlivosti vo vláde pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V tejto pozícii bol iniciátorom série kontroverzných súdnych reforiem, ktoré vyvolali spor medzi Poľskom a Európskou úniou.
Rozhodnutie Maďarska udeliť politický azyl bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi vyvolalo v Poľsku ostré reakcie. Vládni politici hovoria o porušení európskeho solidárneho princípu, zatiaľ čo opozícia zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) tvrdí, že ide o ochranu práva na spravodlivý proces, informuje varšavský spravodajca. Premiér Donald Tusk na sieti X ironicky označil výber Budapešti ako miesta azylu za logický výber politika, ktorý podľa neho stál za systémom politickej korupcie. Minister obrany Cezary Tomczyk dodal, že bývalý minister spravodlivosti uteká pred zodpovednosťou, a podľa vyjadrenia poslanca Marka Sawického z Poľskej ľudovej strany pre agentúru PAP sa Maďarsko svojím rozhodnutím vyčlenilo z rámca európskeho solidárneho konania.
Ministerka školstva Barbara Nowacká podľa PAP uviedla, že Ziobro sa snaží vyhnúť nielen vyšetrovaniu v kauze dotácií z Fondu spravodlivosti, ale aj zodpovednosti za zásahy do právneho systému. Predstaviteľka ľavice Anita Kucharská-Dziedzicová pripomenula, že podobný azyl získal aj bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski. Naopak, predseda klubu PiS Mariusz Blaszczak na sieti X vyhlásil, že rozhodnutie Budapešti nebolo politické, ale má chrániť právo na spravodlivý proces. Podporu Ziobrovi vyjadril aj bývalý premiér Mateusz Morawiecki, podľa ktorého je jeho stíhanie politicky motivované.
Šéf kancelárie prezidenta Zbigniew Bogucki podľa PAP označil udelenie azylu za porážku vlády Donalda Tuska, kým predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty avizoval preskúmanie platu poslanca, ktorý sa nezúčastňuje na práci parlamentu. Podľa ministerstva zahraničných vecí Varšava zatiaľ nedostala oficiálne informácie od maďarskej strany. Ziobro čelí obvineniam z vedenia organizovanej zločineckej skupiny a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti. Prokuratúra mu pripisuje 26 trestných činov a požiadala o jeho väzobné stíhanie. V uplynulom období sa Ziobro liečil na rakovinu v Belgicku.