Meteorológovia opäť varujú! Čakajú nás nízke teploty, TU sa tvorí poľadovica

(Zdroj: Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Aj v piatkové ráno pretrvávajú výstrahy pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Druhý stupeň výstrahy platí do 9.00 h pre celý Banskobystrický kraj, viaceré okresy Žilinského, Prešovského i Košického kraja a pre okresy Prievidza a Levice. Teploty tam môžu klesnúť až na mínus 24 stupňov Celzia.

 (Zdroj: shmu.sk)

Prvý stupeň výstrahy pred nízkymi teplotami platí na zvyšku územia s výnimkou Bratislavského kraja, ako aj viacerých okresov Prešovského kraja. Meteorológovia varujú pred výstrahami aj od piatkového večera od 22.00 h. Nízke teploty pretrvajú aj cez noc. V okresoch s výstrahou prvého stupňa pred nízkymi teplotami môže byť miestami mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. SHMÚ upozorňuje aj na hmlu. Výstraha prvého stupňa platí do 9.30 h pre okresy Lučenec a Rimavská Sobota. Hmly môžu skomplikovať dohľadnosť na 50 až 200 metrov.

V okrese Košice-okolie a na priechodoch Štós a Látky-Prašivá je poľadovica

Na väčšine ciest v okrese Košice-okolie a na horských priechodoch Štós a Látky-Prašivá je poľadovica. Upozorňuje na to v piatok ráno Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. V okresoch Košice-okolie a Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie. SSC tiež informuje, že na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje. Pozor si treba dávať tiež na hmlu obmedzujúcu dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Tornaľa.

Cesta II/531 v úseku Muráň - Červená skala a horský priechod Vernár sú podľa SSC uzatvorené pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Priechod Príslop je uzatvorený pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Cestári varujú aj pred padajúcimi skalami na priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Horské priechody sú v piatok ráno zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Priechody Zbojská, Cukmantel, Dobšiná, Dargov, Oravská Lesná, Huty, Podspády, Pusté Pole a Herlianske Sedlo majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného, na Donovaloch a Vrchslatine aj zľadovateného snehu.

Vrstva kašovitého snehu

Vrstva kašovitého snehu je na úsekoch diaľnice R3 Trstená - Nižná a R4 obchvat Svidník. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Najmä vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je vozovka pokrytá vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného a miestami aj zľadovateného snehu.

