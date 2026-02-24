Rusko varuje pred reťazovou reakciou, ak USA obnovia jadrové skúšky

ŽENNEVA - Rusko v utorok upozornilo na to, že prípadné obnovenie jadrových testov Spojenými štátmi by mohlo vyvolať reťazovú reakciu. Informovala o tom agentúra AFP.
Varovanie Ruska pri OSN
Varovanie vyslovil stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov, ktorý vystúpil na Konferencii o odzbrojení. V prejave sa vrátil k vyhláseniu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého októbra, že Spojené štáty obnovia jadrové testy. Trump tento zámer odôvodnil tým, že ich robia aj Rusko a Čína, ale v tajnosti.
„Upozorňujeme, že odstúpenie USA od národného moratória by vyvolalo domino efekt,“ povedal Gatilov prostredníctvom tlmočníka. Zároveň zdôraznil, že „zodpovednosť za dôsledky by niesol výlučne Washington“. Postoj USA podľa ruského diplomata navyše prispieva k problémom, s ktorými sa stretáva Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Tá by zakázala všetky jadrové výbuchy, ale doteraz nenadobudla platnosť.
USA naznačujú návrat k testom
Tajomník ministra zahraničných vecí USA pre kontrolu zbrojenia a nešírenie jadrových zbraní Christopher Yeaw minulý týždeň naznačil, že Trump to so svojím vyhlásením myslel vážne. „Ako povedal prezident, Spojené štáty sa vrátia k testovaniu na - citujem - 'rovnakom princípe',“ povedal Yeaw na akcii think-tanku Hudson Institute.
Rovnaký princíp podľa neho neznamená návrat k takým skúškam, akým bol atmosférický výbuch termonukleárneho zariadenia Ivy Mike v roku 1952, ale „reakciu na predchádzajúci štandard, ktorý nájdete v Číne alebo Rusku“. Dátum možného testu neoznámil s tým, že rozhodnutie je na Trumpovi. Yeaw tvrdí, že Čína 22. júna 2020 urobila v podzemí slabší jadrový test a pripravuje ďalšie explózie, ktoré budú silnejšie. Podobné obvinenie adresujú USA aj Rusku.