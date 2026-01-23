Tomu sa verilo len ťažko: Bizarný OZNAM na linke šokoval policajtov! VIDEO z nezvyčajného zásahu

MIMOŇ - Nezvyčajný zásah na severe Česka. Na linku prišlo hlásenie o kengure skákajúcej po ceste. Po príchode na miesto policajti zviera skutočne našli. Kengura Kevin utiekla zo súkromnej zoo a policajtov poriadne prevetrala.
Policajti v okolí českého mesta Mimoň zažili minulý týždeň zásah, na ktorý len tak nezabudnú. Na linku prišlo hlásenie, ktoré spočiatku znelo ako žart: po ceste má skákať kengura. Keď hliadka dorazila na miesto, ukázalo sa, že oznamovateľ si rozhodne nevymýšľal.
Po vozovke sa skutočne pohybovala kengura menom Kevin, ktorá ušla zo súkromnej zoo a rozhodla sa vydať na vlastné dobrodružstvo. Aj keď bol Kevin rozrušený, energie mal na rozdávanie – policajtov poriadne prevetral po záhradách a ani premávka ho nevyviedla z miery. Poctivo skákal po pravej strane cesty, akoby dodržiaval pravidlá cestnej premávky.
Na výjazde z obce Bohatice sa hliadke podarilo Kevina nasmerovať mimo hlavnej cesty do bezpečia priľahlej záhrady. Tam sa začalo malé „športové preteky“, počas ktorého klokan nielen unikal, ale zároveň dôkladne preveril kondíciu zasahujúcich policajtov. Napokon ho dostali k plotu a pomocou odporúčanej techniky bezpečne odchytili.
Dobrodružstvo sa skončilo šťastne. "Všetko dopadlo dobre. Kevin je späť u svojho majiteľa, živý, zdravý a dúfajme, že aj poučený, že na ceste je bezpečné len v policajnom aute," dodáva na záver polícia.