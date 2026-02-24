Chovateľa v Tepliciach uštipol najjedovatejší had na svete! Boj o život, protijed museli priviezť z Austrálie

TEPLICE - Český chovateľ exotických zvierat z okresu Teplice skončil v kritickom stave po tom, čo ho pri kŕmení v teráriu uštipol prudko jedovatý had. Muža najskôr previezli do nemocnice v Tepliciach a z tadiaľ bol transportovaný na špecializované pracovisko do Prahy. Lekári ale narazili na zásadný problém – potrebný protijed v Česku vôbec nebol dostupný. Zháňať ho museli v zahraničí.
K incidentu došlo v nedeľu večer, keď chovateľ manipuloval s hadom vo svojom domácom teráriu, píše portál iDnes.cz. Záchranárov privolali až v pondelok okolo piatej ráno jeho príbuzní. „Muž bol okamžite prevezený do teplickej nemocnice,“ uviedol hovorca záchrannej služby Prokop Voleník. Na ARO ho prijali so závažnou otravou spôsobenou hadím jedom.
V Tepliciach však zostal len krátko. O niekoľko hodín neskôr ho preložili do Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, kde sa jeho stav ďalej zhoršoval. „Pacientovi muselo byť podané antidotum, ktoré však nebolo v Česku k dispozícii. Protijed sa nakoniec podarilo zabezpečiť z Austrálie,“ potvrdila hovorkyňa pražskej nemocnice Marie Heřmánková. Po podaní protijedu sa stav muža stabilizoval, hoci zostáva veľmi vážny.
Muža uštipol najjedovatejší had planéty
Chovateľa uštipol taipan menší, odborníkmi považovaný za najjedovatejšieho hada na svete. Jed jediného uštipnutia môže teoreticky usmrtiť desiatky ľudí. Had pochádza z odľahlých oblastí Austrálie a v prírode sa s človekom stretáva len zriedka. V tomto prípade bol však chovaný v byte v domácom teráriu v oblasti Dubí, kde sa podľa informácií nachádzalo aj niekoľko ďalších jedovatých hadov.
„Aj keď sa uštipnutie na prvý pohľad nemusí zdať vážne, pri jedovatých hadoch je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc,“ pripomenul hovorca Voleník.