Spojené štáty sa snažia kontrolovať vývoz venezuelskej ropy: V Karibiku zadržali ďalší tanker

WASHINGTON - Spojené štáty v piatok v Karibskom mori zadržali tanker Olina, potvrdila americká armáda. Ide už o piatu podobnú akciu v uplynulých týždňoch, ktorou sa Washington snaží kontrolovať vývoz venezuelskej ropy, píše agentúra Reuters a televízia NBC News.

Americká armáda na platforme X uviedla, že je „neochvejná vo svojej misii brániť USA ukončením nezákonných činností a obnovením bezpečnosti na západnej pologuli“. Tanker Olina sa podľa databázy plavidiel Equasis plavil údajne pod vlajkou Východného Timoru. Loď pôvodne vyplávala z Venezuely a následne sa vrátila do oblasti, kde bola zachytená, uvádza agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmto prípadom. Podľa americkej ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej bol tanker „podozrivý z prepravy ropy podliehajúcej embargu“. Loď údajne odplávala z Venezuely v snahe vyhnúť sa americkým jednotkám, dodala Noemová.

Britská spoločnosť Vanguard, ktorá sa zaoberá riadením rizík spojených s námornou plavbou a prevádzkou lodí, uviedla, že sledovacie zariadenie AIS na lodi bolo naposledy aktívne pred 52 dňami vo venezuelskej výlučnej ekonomickej zóne severovýchodne od ostrova Curacao. „Zadržanie lode je výsledkom dlhodobého prenasledovania tankerov spojených so sankcionovanými dodávkami venezuelskej ropy v tejto oblasti,“ dodala spoločnosť Vanguard. Tanker Olina opustil Venezuelu minulý týždeň s plným nákladom ropy ako súčasť flotily - krátko po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Loď s nákladom sa vracala do Venezuely po tom, ako USA zablokovali vývoz venezuelskej ropy, uviedol zdroj Reuters. Sankcie na tento tanker uvalili Spojené štáty ešte v januári 2025 - plavidlo sa vtedy volalo Minerva M. Podľa Washingtonu patril k tieňovej flotile lodí, ktoré sa plavia s minimálnou reguláciou či poistením, dodáva agentúra.

Štastný nový rok? Ani
Štastný nový rok? Ani náhodou! PRIESKUM Slováci sú pesimisti: Neveríme, že bude dobre vo financiách ani politike
Domáce
Môžete roky pracovať, na
Môžete roky pracovať, na dávku v nezamestnanosti však nárok nemáte! Rozhoduje zásadná okolnosť
Domáce
Z trhu sťahujú ďalšie
Z trhu sťahujú ďalšie výrobky BEBA, ide aj o dojčenskú výživu
Domáce
Polícia v Bánovciach zadržala vodiča pod vplyvom drog, spolujazdec mal pri sebe metamfetamín a hľadal ho zákon
Polícia v Bánovciach zadržala vodiča pod vplyvom drog, spolujazdec mal pri sebe metamfetamín a hľadal ho zákon
Spojené štáty sa snažia
Spojené štáty sa snažia kontrolovať vývoz venezuelskej ropy: V Karibiku zadržali ďalší tanker
Zahraničné
Fascinujúci úkaz: Priehradu Lipno
Fascinujúci úkaz: Priehradu Lipno pokrýva ZELENÝ ĽAD
dromedar.sk
Intenzívne sneženie komplikuje dopravu
Intenzívne sneženie komplikuje dopravu v Česku: V Prahe sa stali desiatky nehôd
Zahraničné
Donald Trump a Emmanuel
Francúzsko náhle zmenilo termín summitu G7: Dôvodom je Trump aj zápas MMA
Syn Jana Krausa obvinený
Syn Jana Krausa obvinený zo znásilnenia EX: KOLAPS pred ďalším súdom... FOTO z nemocnice!
Domáci prominenti
Karlos Vémola
Šokujúci ZVRAT v prípade obvineného Karlosa Vémolu: Trestu sa pravdepodobne VYHNE!
Zahraniční prominenti
Viktória Podmanická
Závidia jej KRÁSU? Miss Podmanická čelí nepríjemnej realite: Stretáva sa s tým všade!
Domáci prominenti
Slávny herec ŠOKUJE: 11-ročnej
Slávny herec ŠOKUJE: 11-ročnej dcére ponúkol, že jej dá ZAMRAZIŤ vajíčka!
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest
Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest v lietadle: SEM si kabáty určite neodkladajte, tvrdí letuška! Varuje aj mikrobiológ
Zaujímavosti
Rodičia nás to učili
Rodičia nás to učili zle: TÁTO ranná rutina škodí močovému mechúru! Koľkokrát denne je ideálne ísť na malú?
Zaujímavosti
Škandál umelca vyhnal z
Škandál umelca vyhnal z mesta: Jeho ďalšiemu dielu sa klaňal sám Michelangelo
dromedar.sk
Bizarné, ale pravdivé: ČUCHANIE
Bizarné, ale pravdivé: ČUCHANIE vlastných PRDOV môže chrániť mozgové bunky! NEUVERITEĽNÁ pomoc s pamäťou
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Uľaví sa motoristom aj na Kysuciach? Ráž avizuje stavebný unikát a obrovské benefity výstavby! (foto)
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
VIDEO Mal po kom zdediť talent: Kuzminovej syn Jelisej dosiahol úžasný úspech
VIDEO Mal po kom zdediť talent: Kuzminovej syn Jelisej dosiahol úžasný úspech
Beh na lyžiach
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
Pred pár rokmi niečo nepredstaviteľné: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo 41-ročnej Kuzminovej
ZOH 2026 Miláno Cortina
Lyžiarky ani nepustili na svah, organizátori museli urobiť nepopulárne rozhodnutie
Lyžiarky ani nepustili na svah, organizátori museli urobiť nepopulárne rozhodnutie
Lyžovanie
Polícia podala nové informácie v kauze Vémola: Problém majú ďalší dvaja ľudia
Polícia podala nové informácie v kauze Vémola: Problém majú ďalší dvaja ľudia
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Týchto 5 otázok sa nikdy nepýtajte na pohovore
Pracovný pohovor
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Prostredie práce
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Bombardino recept: Legenda z Álp, ktorá je hitom tejto zimy
Výber receptov
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Aplikácie a hry
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Technológie
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
Správy
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ďalšie zo Zoznamu