Polícia zasiahla: Muža, ktorý mal pri sebe nacistické symboly, obvinili a stíhajú väzobne

KOŠICE - Na jednom z hraničných priechodov odhalili koncom uplynulého týždňa príslušníci Finančnej správy počas kontroly u jedného z cestujúcich predmety s nacistickou symbolikou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, 57-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Muž mal na vonkajšej strane batohu pripnutý odznak orlice s hákovým krížom. V batožine sa zároveň nachádzala kovová medaila železného kríža s označením SS v strede, ako aj prívesok zo žltého kovu v tvare hákového kríža. Cestujúci tak mal verejne prejavovať sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd a zároveň prechovávať extrémistický materiál.
Prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten začal trestné stíhanie a na základe dôkaznej situácie obvinil 57-ročného muža z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a z prečinu prechovávania extrémistického materiálu.
„Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby, ktorý včera sudca akceptoval, a muž tak bude stíhaný väzobne,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.