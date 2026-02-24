Prokurátor podal voči rozhodnutiu o neprijatí obžaloby na čurillovcov

BRATISLAVA - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal 16. februára voči rozhodnutiu, ktorým Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov Jána Č. a spol., sťažnosť. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdil hovorca trnavskej krajskej prokuratúry Mojmír Huna. O sťažnosti prokurátora bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.
Mestský súd Bratislava I odmietol 9. februára obžalobu podanú na policajtov Jána Č. a spol. Dôvodom boli závažné pochybenia prípravného konania a porušenie práva na obhajobu. Súd tak vyhovel námietkam obhajoby, ktoré podala hneď po doručení obžaloby.
Obžalobu na siedmich policajtov, tzv. čurillovcov, podal na Mestský súd Bratislava I prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave v polovici júla 2024 pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné.