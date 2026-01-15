Totálny BIZÁR! V mraze stopoval úplne NAHÝ muž: Keď zistil, kam vodič smeruje... Neuveríte, čo nasledovalo

NOVÉ VESELÍ - Českí policajti riešili na začiatku týždňa bizarný prípad, keď pri Novom Veselí stopoval úplne nahý muž. Keď zistil, že ho vodič vezie na políciu, dvadsaťpäťročný Pražan vyskočil z vozidla počas jazdy a pokúsil sa utiecť. Test na drogy vyšiel pozitívne.
Žďárski policajti prijali na začiatku týždňa (12. 1.) pred 15. hodinou popoludní oznámenie o úplne nahom mužovi, ktorý stopoval pri Novom Veselí. Informovala o tom policajná hovorkyňa Michaela Lébrová na Týdeníku policie. "Miestom prechádzal so svojim vozidlom iný muž, ktorý stopárovi zastavil s úmyslom pomôcť mu a odviezť ho na policajnú služobňu v Žďári nad Sázavou. Vo chvíli, keď dvadsaťpäťročný muž z Prahy zistil, že je prevážaný na políciu, vyskočil za jazdy v nízkej rýchlosti z vozidla a dal sa na útek," opisuje situáciu.
Vodič následne vozidlo odstavil a rozbehol sa smerom, ktorým muž utekal. Dostihol ho pri areáli dopravného podniku, kde s ním počkal do príchodu policajnej hliadky a strážnikov mestskej polície. Dovtedy poskytol nahému a premrznutému mužovi zázemie vodič autobusu, ktorý stál pri vrátnici.
"Vykonaná dychová skúška u stopára bola negatívna. Test na prítomnosť iných návykových látok vykázal pozitívny výsledok na amfetamín," približuje Lébrová s tým, že stopára si následne do starostlivosti prevzala privolaná zdravotnícka záchranná služba, ktorá ho za sprievodu policajtov previezla do nemocnice na vyšetrenie. Muž hliadke povedal, že na Vysočinu prišiel za otužovaním, keď svoje oblečenie ponechal niekde v lese. "Dvadsaťpäťročný muž je podozrivý zo spáchania trestného činu výtržníctva," konštatuje na záver policajná hovorkyňa.