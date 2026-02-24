Syn terorizoval matku: Polícia ho obvinila z nebezpečného vyhrážania

GIRALTOVCE - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Giraltovce vzniesol obvinenie 44-ročnému mužovi z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž sa v rodinnom dome v okrese Svidník vyhrážal svojej 69-ročnej mame, že zmasakruje ju aj celé ženské pokolenie.
„Žena zo strachu o svoj život odišla z domu preč. Keď sa na druhý deň vrátila, vyhrážky zo strany syna pokračovali. Chcel jej vytrhnúť jazyk a odrezať hlavu. Žena sa tentoraz zamkla v spálni, no syn búchal na dvere, bol vulgárny a neustále sa vyhrážal zabitím,“ povedala Ligdayová. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti muža obmedzila na osobnej slobode a ten skončil v cele policajného zaistenia.