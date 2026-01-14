Kocúr zatienil aj poľského prezidenta: VIDEO Na Downing Street sa všetci smiali! Člen tímu o neho zakopol

LONDÝN - Tlačová konferencia mala byť štandardnou bodkou za oficiálnym programom. Namiesto toho však prišla chvíľa, ktorá rozosmiala novinárov aj verejnosť a postarala sa o nečakanú hviezdu dňa.
Keď protokol ustúpi improvizácii
Po skončení oficiálneho programu na Downing Street 10 vyšiel poľský prezident Karol Nawrocki pred médiá, aby zhodnotil návštevu Londýna. Všetko prebiehalo podľa scenára – až do momentu, keď sa vedľa delegácie objavil niekto, koho nikto nečakal.
Z ikonických dverí sídla britských premiérov sa totiž na scénu ešte predtým vybral slávny domáci obyvateľ. Jeden fotograf o neho tamer zakopol, ako ukazuje video.
Larry si vybral vlastný moment
Do záberov kamier sebavedomo vstúpil kocúr Larry, dlhoročný „rezident“ Downing Street, známy nielen Britom, ale aj svetovým médiám. Bez váhania sa pripojil k prezidentovi a jeho tímu, akoby to mal vopred naplánované.
„Na konferencii nebudeme sami,“ zaznelo s úsmevom. „Vyšiel s nami aj kocúr z Downing Street. Larry? Nezoznámili sme sa až tak dobre, aby som poznal jeho meno,“ zavtipkoval Nawrocki.
Neformálna chvíľa ktorá obletela internet
Krátka epizóda okamžite zaplavila sociálne siete. Používatelia ocenili spontánnosť aj ľahkosť momentu, ktorý kontrastoval s formálnym prostredím vysokej diplomacie. Larry opäť potvrdil povesť neoficiálneho „strážcu“ Downing Street, ktorý sa riadi vlastnými pravidlami.
O udalosti informovali aj poľské médiá vrátane portálu wPolityce, ktoré upozornili, že kocúr si pravidelne vyberá presne tie chvíle, keď sa pozornosť sústreďuje na politikov.
Keď diplomaciu spestrí kocúr
Larry už v minulosti „zatienil“ viacerých svetových lídrov a ani tentoraz nesklamal. Zatiaľ čo delegácie riešia protokol, on jednoducho príde, postaví sa pred kamery a ukradne si pár sekúnd slávy.
Aj tento raz platilo, že niektoré momenty žiadne scenáre nepotrebujú.