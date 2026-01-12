Dohodnú sa? EÚ a India by mohli podpísať dohodu už koncom januára, uviedol Merz

AHMADÁBÁD - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa po stretnutí s indickým premiérom Naréndrom Módím domnieva, že EÚ a India by mohli podpísať plánovanú dohodu o voľnom obchode už koncom tohto mesiaca. Predsedníčka Európskej komisie (EK) a predseda Rady EÚ koncom mesiaca vycestujú do Indie a podpíšu túto dohodu za predpokladu, že bude dovtedy dokončená, povedal Merz v pondelok počas návštevy indického Ahmadábádu. Informuje správa agentúry DPA.
Doposiaľ sa predpokladalo, že rokovania budú ukončené do konca tohto roka. Po „veľmi intenzívnych rozhovoroch“ medzi kancelárom a indickým premiérom však existujú „vysoké očakávania“, že dohoda by mohla byť skutočne podpísaná do konca januára, uviedli vládne zdroje v Berlíne.
K urýchleniu procesu by podľa nich mohol prispieť tlak amerických ciel. Merz bez toho, aby spomenul krajiny ako USA a Čína, poznamenal, že „renesancia nešťastného protekcionizmu“ je obzvlášť škodlivá pre Nemecko a Indiu. Z tohto dôvodu je nevyhnutná užšia spolupráca, zdôraznil kancelár. Pre EÚ by dokončenie obchodného paktu s Indiou znamenalo ďalší veľký úspech po tom, ako minulý týždeň podpísala dohodu o voľnom obchode so združením juhoamerických štátov Mercosur.