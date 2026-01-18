USA oznámili zabitie militanta spojeného s útokom na jeho vojakov v Sýrii

WASHINGTON - Americká armáda v sobotu oznámila, že pri operácii na severozápade Sýrie zabila militanta spojeného so smrtiacim útokom na troch Američanov z decembra minulého roka. Informovala o tom agentúra APF.
Operácia sa uskutočníka v piatok a nasledovala týždeň po rozsiahlych úderoch amerických a spojeneckých síl proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) v Sýrii. Washington obvinil bojovníka IS z toho, že 13. decembra v sýrskej Palmýre prepadol a zabil dvoch amerických vojakov a civilného tlmočníka. Podľa sýrskeho ministerstva vnútra útočil príslušník bezpečnostných síl, ktorého plánovali prepustiť pre extrémizmus.
Cieľom piatkového útoku bol „teroristický líder“ Bilál Hasan al-Džásim spojený so skupinou al-Káida, ktorý pripravoval útoky a mal priamu väzbu na útočníka IS z decembra, uviedlo regionálne Centrálne velenie USA.