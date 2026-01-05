Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Clá prinesú do štátneho rozpočtu USA viac ako 600 miliárd USD, uviedol Trump

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Clá prinesú do štátneho rozpočtu USA viac ako 600 miliárd dolárov (511,9 miliardy eur), napísal v pondelok americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Trump chváli clá

„Už sme získali a čoskoro získame viac ako 600 miliárd dolárov vo forme colných poplatkov, ale klamlivé médiá o tom odmietajú hovoriť, pretože nenávidia a nerešpektujú našu krajinu a chcú zasahovať do blížiaceho sa rozhodnutia Najvyššieho súdu o clách, ktoré bude jedným z z vôbec najdôležitejších,“ napísal Trump. „Vďaka clám sa naša krajina stala oveľa silnejšou a rešpektovanejšou ako kedykoľvek predtým, a to ako z finančného hľadiska, tak aj z hľadiska národnej bezpečnosti,“ zdôraznil americký prezident.

Biely dom 22. decembra oznámil, že americké ministerstvo financií vybralo od januára 2025 na clách viac ako 235 miliárd USD. Suma bola vyššia ako číslo, ktoré zverejnila krátko predtým colná správa USA. Podľa jej údajov príjmy z ciel od inaugurácie prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa uskutočnila 20. januára, do 15. decembra 2025 dosiahli niečo v vyše 200 miliárd USD.

Najvyšší súd v USA v súčasnosti preveruje zákonnosť ciel, ktoré zaviedla Trumpova administratíva na základe legislatívy o národnej bezpečnosti. Súd sa prípadom zaoberá po tom, ako koncom augusta federálny odvolací súd vyhovel zástupcom podnikateľov, ktorí napadli clá ako nezákonné a poškodzujúce ich podnikanie. Začiatkom septembra Biely dom požiadal Najvyšší súd, aby toto rozhodnutie zrušil. Kedy súd rozhodne, nie je jasné.

Viac o téme: Štátny rozpočetPríjmyUSADonald TrumpClá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Donald Trump
Trump si po Venezuele robí ZÁLUSK na ďalšie územie! Šokujúca MAPA na sociálnej sieti: Okamžitá REAKCIA
Zahraničné
FOTO Trump zverejnil PRVÉ FOTO
Trump zverejnil PRVÉ FOTO Madura po zadržaní: Vytiahli ich zo spálne! Bola to ako televízna šou, opísal pocity
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Trump útočí na údajnú škandalóznu podvodnú sieť v Minnesote a sľubuje: Vyšetríme to do konca
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Ak bude Irán zabíjať demonštrantov, USA im prídu na pomoc, uviedol Trump
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Novoročný zraz futbalistov AS Trenčín
Novoročný zraz futbalistov AS Trenčín
Zoznam TV
POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
Prominenti
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo: Nečaká nás nič ľahké
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo: Nečaká nás nič ľahké
Šport

Domáce správy

TEST Elektrický rýchlovarný hrniec
TEST Elektrický rýchlovarný hrniec z obľúbeného reťazca: Koľko sme čakali na prípravu jedla?
hashtag.sk
Útoky a vyhrážky voči
Útoky a vyhrážky voči zdravotníkom sú podľa Dvořáka absolútne neprijateľné
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Na východ prichádza sneženie a silný vietor
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Na východe Slovenska hrozí silné sneženie, záveje aj vietor
SHMÚ vydal výstrahy: Na východe Slovenska hrozí silné sneženie, záveje aj vietor
Košice

Zahraničné

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
Dočasná prezidentka Venezuely: Delcy Rodríguezová zložila prísahu po zadržaní Madura
Zahraničné
Vladimir Putin na každoročnej
Šokujúce slová experta: Putinov režim padne! Vojna skončí tento rok, tvrdí
Zahraničné
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.
Americký kontinent nepatrí veľmoci: Mexická prezidentka kritizuje Trumpovu dominanciu
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Clá prinesú do štátneho rozpočtu USA viac ako 600 miliárd USD, uviedol Trump
Zahraničné

Prominenti

Barbora Krajčírová na lyžovačke
Stihne to pred 40-kou: Barbora Krajčírová oznámila tú najkrajšiu správu!
Domáci prominenti
Šokujúci ROZVOD v šoubiznise:
Šokujúci ROZVOD v šoubiznise: Herecký pár oznámil KONIEC... Po 24 rokoch!
Zahraniční prominenti
POHREB otca klaviristu Richarda
POHREB otca klaviristu Richarda Rikkona: Na odpočinok ho vyprevádzala Sklovská aj Slováček!
Domáci prominenti
Pavel Trávníček v zábavno
Zdravotný stav princa (75) z Popelky sa náhle zhoršil: Akútny prevoz do nemocnice... OPERÁCIA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tvrdil, že ide na
Tvrdil, že ide na pracovnú večeru: Promo video z reštaurácie odhalilo NEVERU! Talian namiesto rozvodu žaluje podnik
Zaujímavosti
Detox organizmu po vianočnom
Detox organizmu po vianočnom prejedaní sa: Ako prirodzene znížiť cukor v krvi a uľaviť tráveniu
vysetrenie.sk
Stephen Hawking
Teória známeho fyzika prekvapila vedcov: Vyslanie signálov do vesmíru bola CHYBA! Čo sa stane teraz?
Zaujímavosti
Rodina v Turecku chodí
Označili ich za ANOMÁLIU ľudského druhu: Rodina v Turecku chodí iba po štyroch! Vedec im dal chodítko a... to je ZÁZRAK
Zaujímavosti

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)

Varenie a recepty

Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov

Šport

Nórka narovinu o rozhovore s Bakkenom pred smrťou: Slová, z ktorých behá mráz po chrbte
Nórka narovinu o rozhovore s Bakkenom pred smrťou: Slová, z ktorých behá mráz po chrbte
Biatlon
Na lavičke vydržal len 33 dní: Nevídané trápenie škótskeho giganta si vyžiadalo ďalšiu obeť
Na lavičke vydržal len 33 dní: Nevídané trápenie škótskeho giganta si vyžiadalo ďalšiu obeť
Ostatné
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo šlágra 36. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo šlágra 36. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Nešlo povedať nie: Český majster ulovil iba 16-ročnú reprezentačnú posilu
Nešlo povedať nie: Český majster ulovil iba 16-ročnú reprezentačnú posilu
Chance liga

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Rady, tipy a triky
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
O práci s humorom
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
Hľadám prácu
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky

Technológie

Ruské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleci
Ruské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleci
Armádne technológie
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Technológie
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Veda a výskum
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Filmy a seriály

Bývanie

Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento týždeň má silnú karmickú stopu: Trom znameniam otvorí vesmír konečne dvere k novým láskam
Partnerské vzťahy
Tento týždeň má silnú karmickú stopu: Trom znameniam otvorí vesmír konečne dvere k novým láskam
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin na každoročnej
Zahraničné
Šokujúce slová experta: Putinov režim padne! Vojna skončí tento rok, tvrdí
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
Trump sníva o novom svetovom poriadku: Zásah vo Venezuele môže byť len začiatok
Venezuelský prezident Maduro spolu
Zahraničné
MIMORIADNE Maduro pred súdom v New Yorku: Vyhlásil, že je nevinný
Bizarná korčuliarka s kočiarom
Zahraničné
Bizarná korčuliarka s kočiarom konečne PREHOVORILA: Hnev a zášť, hľadáte senzácie tam, kde nie sú! Mám skúsenosti

Ďalšie zo Zoznamu