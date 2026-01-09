Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Problém v NASA! Pre zdravotné problémy astronauta predčasne sťahujú posádku Crew-11 z ISS

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol predčasne stiahnuť posádku misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na Zem. Dôvodom sú nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov. NASA jeho meno nezverejnila, astronaut je však podľa nej v stabilizovanom stave. Informovala o tom agentúra AP.

Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú v rámci štvorčlennej misie Crew-11 americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj. Po rozhodnutí NASA sa posádka Crew-11 na Zem vráti už v nasledujúcich dňoch, oznámil na tlačovej konferencii riaditeľ NASA Jared Isaacman. Pre zdravotné problémy nemenovaného astronauta bol predtým zrušený aj prvý tohtoročný výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na štvrtok, ktorý mali vykonať Cardmanová a Fincke.

Zvolili opatrný prístup,

Predstavitelia NASA podľa AP zdôraznili, že nejde o núdzovú situáciu na ISS, ale že pre istotu zvolili opatrný prístup, aby ochránili zdravie člena posádky. K rozhodnutiu ich ale podľa agentúry AFP viedlo „pretrvávajúce riziko“. Misia astronautov na ISS bežne trvá šesť až osem mesiacov, kým ich nahradí nová posádka. Majú tam prístup iba k základnému lekárskemu vybaveniu a liekom na niektoré typy ochorení. Okrem zmienenej štvorice sa na ISS v súčasnosti nachádzajú ešte traja ďalší astronauti - Američan Christopher Williams a Rusi Sergej Mikajev a Sergej Kud-Sverčkov, ktorí na vesmírnu stanicu dorazili koncom novembra. Ich návrat sa očakáva v lete tohto roka.

Viac o téme: VesmírISSNASACrew-11
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Deliť sa o vianočnú
Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatilo: Vďaka nákupom v Lidli poputuje ľuďom v núdzi až 30 000 €
Dobre vedieť
Klimatická katastrofa sa blíži:
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Zaujímavosti
Americký prezident Donald Trump.
Clá prinesú do štátneho rozpočtu USA viac ako 600 miliárd USD, uviedol Trump
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
Grónsko pod ochranou Dánska: USA záujem berú vážne, tvrdí Frederiksenová
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Levíc Michal Madzin po prehre v Lige majstrov s nemeckým Würzburgom
Tréner Levíc Michal Madzin po prehre v Lige majstrov s nemeckým Würzburgom
Zoznam TV
Samuel Solčánsky po prehre Levíc v druhom zápase Ligy majstrov s nemeckým Würzburgom: Toto nás stálo zápas
Samuel Solčánsky po prehre Levíc v druhom zápase Ligy majstrov s nemeckým Würzburgom: Toto nás stálo zápas
Zoznam TV
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Správy

Domáce správy

FOTO undefined
Meteorológovia opäť varujú! Čakajú nás nízke teploty na väčšine územia
Domáce
V rámci legislatívnych návrhov
V rámci legislatívnych návrhov vláda prerokuje i možné nahradenie zákona o azyle
Domáce
FOTO CHAOS na bratislavskom letisku:
CHAOS na bratislavskom letisku: VIDEO Nekonečné rady, vypadávanie systémov a obavy cestujúcich! REAKCIA
Domáce
V žilinskej pôrodnici sa v roku 2025 narodilo 1063 detí: Viac chlapcov, rekordné bábätko aj najmladšia mamička
V žilinskej pôrodnici sa v roku 2025 narodilo 1063 detí: Viac chlapcov, rekordné bábätko aj najmladšia mamička
Regióny

Zahraničné

Boje nekončia: Neúspešný úder
Boje nekončia: Neúspešný úder militantov, izraelské útoky si vyžiadali 11 obetí
Zahraničné
Jordan Bardella
Bardella chce opäť vysloviť nedôveru Európskej komisii: Ide o dohodu medzi EÚ a Mercosurom
Zahraničné
Juhokórejský prezident opäť navštívi
Juhokórejský prezident opäť navštívi Japonsko: Rokovať bude o TOMTO
Zahraničné
Iránska televízia prelomila mlčanie
Iránska televízia prelomila mlčanie o demonštráciách! Zomrelo už najmenej 45 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston si roky drží TOP figúru: TOTO je jej tajný recept!
Zahraniční prominenti
Papp sa roky dištancuje
Papp sa roky dištancuje od šoubiznisu: Silné slová na adresu celebrít a... Stratil TÚTO výhodu!
Domáci prominenti
Cifrová podporila Plačkovú: Tvrdo
Cifrová podporila Plačkovú: Tvrdo na to DOPLATILA... Sledujúci jej to SPOČÍTALI!
Domáci prominenti
Naozaj má tento herec
Naozaj má tento herec 71? Pozrite na toho svalnatého deduška!
Osobnosti

Zaujímavosti

HOROROVÝ nález v Nemecku:
HOROROVÝ nález v Nemecku: Archeológovia objavili hrob zaťažený masívnym kameňom: Báli sa návratu z mŕtvych?
Zaujímavosti
Bývalá pornohviezda sa dala
Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak
Zaujímavosti
Rakovina hrubého čreva u
Rakovina hrubého čreva u mladších dospelých prudko stúpa: Toto sú príčiny, upozorňujú vedci
vysetrenie.sk
FOTO Nechala si vytetovať meno
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Štát ešte viac pritvrdzuje v boji proti zneužívaniu PN-iek: Táto finta už neprejde!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!

Šport

VIDEO Slafkovský má za sebou ďalší dvojbodový večer, Nemec sa po takmer mesiaci vrátil na ľad
VIDEO Slafkovský má za sebou ďalší dvojbodový večer, Nemec sa po takmer mesiaci vrátil na ľad
Juraj Slafkovský
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Biatlon
Mourinho neostal nič dlžný svojej povesti: Rázny krok, po prehre to dal hráčom poriadne vyžrať
Mourinho neostal nič dlžný svojej povesti: Rázny krok, po prehre to dal hráčom poriadne vyžrať
Ostatné
VIDEO+FOTO Moderné trendy s väzbou na históriu: Česi po vyše 60 rokoch menia ikonický dres
VIDEO+FOTO Moderné trendy s väzbou na históriu: Česi po vyše 60 rokoch menia ikonický dres
Cyklistika

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava

Kariéra a motivácia

Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Stres v práci. Tento typ stresu si často zamieňame za normu
Prostredie práce
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Zlatisté, chrumkavé, dokonalé: Objavte s týmito 14 receptami tajomstvo najlepších fašiangových šišiek.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy

Technológie

Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Aplikácie a hry
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Umelá inteligencia
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Bezpečnosť

Bývanie

Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť

Pre kutilov

Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Popraskané pery a suché ruky zo zimy? Rýchlu pomoc prekvapivo nájdete v kuchyni
Recepty
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nový domov v Taliansku aj svadba: Zdá sa, že rok 2026 bude pre Daru Rolins prelomový
Slovenské celebrity
Nový domov v Taliansku aj svadba: Zdá sa, že rok 2026 bude pre Daru Rolins prelomový
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
CHAOS na bratislavskom letisku:
Domáce
CHAOS na bratislavskom letisku: VIDEO Nekonečné rady, vypadávanie systémov a obavy cestujúcich! REAKCIA
Rusko útočilo na Kyjev.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Kyjev a Ľvov! Rusko útočilo balistickou raketou Orešnik
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
Trumpa môže jeho konanie prísť draho: Hrozí, že sa Európa USA otočiť chrbtom! Spojí sa s TOUTO krajinou
Žiadna fotomontáž! Lesníci zverejnili
Zahraničné
Žiadna fotomontáž! Lesníci zverejnili nočný záber medveďov: FOTO vyvolala lavínu reakcií

Ďalšie zo Zoznamu