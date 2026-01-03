MIMORIADNE Krajinou otriasli silné EXPLÓZIE! USA sa prihlásili k útokom, ZAJALI prezidenta: Prvé slová TRUMPA

CARACAS - Venezuelskou metropolou Caracas v noci na sobotu (v sobotu okolo 07.00 h SEČ) otriaslo niekoľko silných explózií sprevádzaných zvukmi pripomínajúcimi hluk vydávaný nízko letiacimi lietadlami, informovala agentúra AFP. Podľa agentúry AP výbuchov bolo najmenej sedem. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
Aktualizované 11:24 Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu dopoludnia pre štátnu televíziu VTV priznala, že nevie, kde sa nachádza prezident Maduro. Požaduje tiež dôkazy, že venezuelská hlava štátu je stále nažive. Vyplýva to zo správy agentúry AP a televízie CNN.
Aktualizované 11:05 Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino podľa agentúry Reuters povedal, že krajina sa bude prítomnosti cudzích vojakov brániť. Poznamenal, že americké údery zasiahli civilné oblasti a že krajina teraz zhromažďuje informácie o zabitých a zranených.
Aktualizované 10:57 Zdroj televízie CBS News tvrdí, že Madura zajali v sobotu v ranných hodinách príslušníci špeciálnych síl americkej americkej armády Delta. Rovnaká jednotka sa v roku 2019 podieľala aj na operácii, pri ktorej bol zabitý vodca teroristickej organizácie Islamský štát Abú Bakr Bagdádí.
Aktualizované 10:39 Venezuelský prezident Nicolás Maduro bol s manželkou zadržaný a letecky transportovaný z krajiny. Na sociálnej sieti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň potvrdil americké údery vo Venezuele. "Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej lídrovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol, spolu so svojou manželkou, zadržaný a letecky transportovaný z krajiny," napísal Trump. Dodal, že operácia bola v zhode s americkým právom. Trump ohlásil tlačovú konferenciu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago, ktorá sa uskutoční o 11.00 h miestneho času (17.00 h SEČ).
Aktualizované 09:40 Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP. Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.
Caracasom otriasli explózie
V sobotu skoro ráno bolo v Caracase počuť nízko letiace lietadlá a zvuky pripomínajúce výbuchy. Na sociálnych sieťach kolujú zábery rozsiahlych požiarov a stĺpov dymu. Presné miesto explózií, ku ktorým zrejme došlo na juhu a východe hlavného mesta, však nateraz nie je možné určiť. Podľa očitých svedkov bolo výbuchy počuť aj na letisku a v prístave v Caracase. V južnej časti metropoly, v oblasti neďaleko veľkej vojenskej základne, došlo k výpadku prúdu.
K týmto explóziám došlo v čase, keď americký prezident Donald Trump, ktorý do Karibiku vyslal americkú flotilu, naznačil možnosť pozemných útokov proti Venezuele a vyhlásil, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „zrátané“.
Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Venezuela medzičasom v piatok deklarovala, že je otvorená rokovaniam o dohode so Spojenými štátmi o boji proti obchodovaniu s narkotikami. Maduro tvrdí, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktorú patria k najväčším na svete.
Maduro vyhlásil výnimočný stav
Venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes v krajine vyhlásil výnimočný stav. Podľa agentúry Reuters to uviedla venezuelská vláda, ktorá obvinila Spojené štáty z útokov na vojenské a civilné ciele vo viacerých venezuelských štátoch. Venezuelská vláda vyzvala na mobilizáciu všetkých sociálnych a politických síl.
Spravodajkyňa stanice CBS News v Bielom dome na sieti X napísala, že americký prezident Donald Trump nariadil útoky vo Venezuele vrátane vojenských cieľov, oficiálne vyjadrenie ale americká vláda doteraz neurobila. Pentagón pri žiadostiach o komentár najnovšieho vývoja novinárov odkázal na Biely dom.
Možné americké údery naznačujú rozhodnutie amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), ktorý podľa AP ešte pred explóziami v Caracase zakázal kvôli "pokračujúcej vojenskej aktivite" komerčné lety vo venezuelskom vzdušnom priestore.
Venezuelská vláda, ktorá vyzvala všetky sociálne a politické sily na aktiváciu mobilizačných plánov, informovala o útokoch nielen v Caracase, ale aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. Madurova vláda tiež vo vyhlásení uviedla, že odmieta vojenskú agresiu Spojených štátov a že Američania neuspejú v snahe pripraviť Venezuelu o zdroje.
Agentúra AFP informovala, že kolumbijský prezident Gustavo Petro už medzičasom odsúdil útok na Caracas a Venezuelu. Na svojom účte na sieti X napísal, že Venezuelu „ostreľujú raketami“. Petro tiež vyzval Organizáciu Spojených národov a Organizáciu amerických štátov (OAŠ), aby okamžite zvolali svoje mimoriadne zasadnutia.
Útoky USA sa objavili aj vlani
Spojené štáty presunuli do karibskej oblasti najväčšiu flotilu vojenských lodí a vojakov za niekoľko desaťročí a od septembra tam americká armáda útočí na plavidlá, ktoré podľa nej pašujú drogy. Okrem Karibského mora podnikla aj údery na lode plávajúce vo východnej oblasti Tichého oceánu.
Skôr tento týždeň kolumbijský prezident Gustavo Petro uviedol, že Spojené štáty vo venezuelskom prístavnom meste Maracaibo bombardovali fabriku slúžiacu zrejme na produkciu kokaínu. Maduro útok jednoznačne nepotvrdil, USA oznámili zásah "prístavnej oblasti".
Trump útoky ospravedlňuje tým, že Spojené štáty sú podľa neho v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie. Maduro podľa USA stojí na čele obchodu s drogami a Washington ho po predvlaňajších voľbách, v ktorých sa domáhala víťazstva opozície a režim nezverejnil konečné výsledky, neuznáva za prezidenta. Trump Madura opakovane vyzval, aby sa vzdal úradu.