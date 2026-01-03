Od tanca v uliciach až po strach z budúcnosti: VIDEO Reakcie na Madurovo zatknutie sa valia z celého sveta

CARACAS - Zatiaľ čo venezuelskí emigranti v rade krajín Latinskej Ameriky, v Španielsku či v americkom Miami dnes vyšli do ulíc oslavovať zajatie autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura americkými jednotkami, vo Venezuele panuje atmosféra neistoty a napätia, čo bude ďalej. V Caracase vyšli do ulíc stovky Madurových priaznivcov, opozícia zatiaľ zostáva opatrná a jej šéfka María Corina Machadová vyzvala Venezuelčanov, aby boli pripravení uskutočniť to, o čom ich bude veľmi skoro informovať.
Venezuelčania, ktorých oslovila španielska televízia TVE, najčastejšie vyjadrovali obavy z toho, čo bude ďalej. "Niektorí si išli nakúpiť do supermarketov či lekární, z ktorých ale mnohé zostávajú zatvorené," uviedla venezuelská novinárka Carolina Alcaldeová, ktorá žije v Caracase. Veľa ľudí si podľa nej už urobilo zásoby jedla na niekoľko týždňov.
Ďalší novinár z Caracasu Juan Carlos Rozo španielskej televízii povedal, že v krajine je teraz obmedzené zhromažďovanie a v uliciach je mnoho vojenských kontrolných stanovíšť, ktoré monitorujú pohyb obyvateľov. To podľa neho spolu s neistotou ohľadom toho, čo bude, zatiaľ bráni veľkým oslavám, alebo naopak protestom. Venezuelčania v zahraničí ale podľa agentúry EFE už oslavujú pád Madurovho režimu, hoci zatiaľ nie je jasné, kto po ňom prevezme moc v krajine.
Emigranti hovoria o konci diktatúry
,,Po toľkých rokoch diktatúry nastal čas, aby zatkli tú krysu a všetkých jeho kumpánov. Venezuela je slobodná! Teraz konečne môžeme obísť svoje rodiny, ktoré sme toľko rokov nevideli," povedal EFE v Santiagu de Čile Alfonso González, ktorý žije v Čile osem rokov. Venezuelská emigrantka v Čile, ktorá nechcela uviesť svoje meno, uviedla, že je dojatá k slzám a šťastná, že "narkorežim" v jej vlasti skončí.
Zadržanie Madura a jeho manželky oslavovali dnes tiež v peruánskej metropole Lime. ,,Na túto správu som čakal roky. Každú noc, keď som išiel spať, som sa modlil k Bohu, aby táto narkovláda skončila," opísal Frank Díaz, emigrant v Lime. S venezuelskými vlajkami vycestovali oslavovať emigrantov tiež napríklad v Ekvádore či Argentíne.
Už od poludnia sa začali zhromažďovať desiatky Venezuelčanov na námestí Puerta del Sol v Madride, aby vyjadrili radosť z Madurovho zatknutia. Mávali vlajkami a niesli transparenty, tancovali, spievali štátnu hymnu a provolávali podporu opozičnej líderke Machadovej. Niektorí podľa televízie TVE plakali dojatím. Jedno dieťa napríklad držalo transparent s nápisom "Poznám svojich starých rodičov".
"Oslavujeme, ale máme veľké obavy, pretože rodina je stále vo Venezuele," povedala televízii TVE jedna z venezuelských emigrantiek v Madride. ,,Požadujeme, aby otvorili dvere mučiacich centier a prepustili politických väzňov," dodala. Vo Venezuele je podľa tamojšej organizácie Foro Penal najmenej osem stoviek politických väzňov.
V Tenerife aj Kolumbii v uliciach priaznivci Madura
Na španielskom ostrove Tenerife, kde žije veľká venezuelská komunita, ale podľa TVE vyšli dnes do ulice aj Madurovi priaznivci, ktorí niesli transparent s nápisom "Yankeeovci preč z Venezuely a Karibiku" (s použitím hanlivého výrazu pre Američanov).
Taktiež v Kolumbii sa konal protest proti americkému zásahu vo Venezuele, v Bogote niektorí vyjadrili obavy transparentom s nápisom "Dnes Venezuela, zajtra Kolumbia". Protestné demonštrácie proti americkému zásahu vo Venezuele sa konali napríklad aj v tureckej Ankare pred americkou ambasádou.