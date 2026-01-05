Počasie nám dá riadne zabrať! Na Európu sa valí kalamita: Sneženie neobíde ani Slovensko, TIETO oblasti zasiahne najviac

BRATISLAVA – Zatiaľ čo počas Vianoc počasie za oknom pripomínalo skôr jeseň, s príchodom nového roka udrela zima naplno. Slovensko má za sebou oficiálne najchladnejšiu noc a ráno od začiatku januára, teploty na niektorých miestach klesli pod -20 °C a v najbližších dňoch má ešte prituhnúť. Okrem mrazu sa treba pripraviť aj aj na snehovú nádielku. Tá potrápi veľkú časť Európy, snežiť bude aj na Slovensku, hoci nás by malo najhoršie obísť.
Meteorológovia výraznejší pokles teploty odôvodnili okrem iného zmenšením oblačnosti a zoslabnutím vetra. „Prvýkrát v tejto zime sa v nižších polohách podaril aj pokles teploty vzduchu na hodnotu mínus 20 stupňov Celzia a menej. Stalo sa tak v obci Novoť (mínus 21,2 stupňa Celzia) a v Oravskej Lesnej. Na druhej menovanej stanici bola prízemná teplota (päť centimetrov nad povrchom) mínus 23,0 stupňa Celzia. Na vrcholoch Tatier sa pod mínus 20 stupňov Celzia ochladilo už koncom decembra a na Lomnickom štíte bolo minimum teploty mínus 23,3 stupňa Celzia,“ uviedlo SHMÚ.
S mrazivým počasím na našom území treba počítať nielen počas noci, ale aj cez deň. Okrem mrazu však dorazí aj sneženie. Ako vysvetlil portál imeteo.sk, do našej oblasti naďalej prúdi studený vzduch od severu. Súčasne sa však nad Jadranským morom prehĺbila prvá tlaková níž a v nasledujúcich dňoch majú vzniknúť aj ďalšie. Tie so sebou prinesú veľmi výdatné sneženie v značnej časti Európy. Najviac snehu by malo v napadnúť v Bosne a Hercegovine, kde môže celkový úhrn presiahnuť 50 cm. Výdatné sneženie však zasiahne aj takmer celé Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajinu či Grécko.
Najsilnejšie sneženie by malo Slovensko obísť a prejsť tesne mimo nášho územia. Neznamená to však, že sa snehovým zrážka vyhneme úplne. „Zrážky očakávame najmä na juhu a vo východnej polovici územia. Práve východ nášho územia by mali zasiahnuť minimálne tri vlny sneženia, pričom výraznejšie zrážkové pásma budú ponad naše územie postupovať najmä v nočných hodinách (v noci z 5. na 6. januára, potom v noci na 7. januára a nakoniec aj v noci na 8. januára). Menej zrážok bude na západe a v Žilinskom kraji a úplné minimum na krajnom západe. Ide o hraničnú a horšie predpovedateľnú situáciu, kde aj malý posun zrážkového pásma na západ či východ môže znamenať veľké rozdiely v snehovej pokrývke,“ uvádza SHMÚ.
Od juhovýchodu má už dnes pribúdať oblačnosť, popoludní môže v južných oblastiach aj slabo zasnežiť. V utorok na Troch kráľov sa už treba pripraviť na sneženie na viacerých miestach krajiny a aj naďalej bude mrazivo. Pozor si treba dávať aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. Počas stredy nevystúpia teploty na našom území na 0. Podľa predpovede SHMÚ najvyššia denná teplota -6 až -1 °C, na krajnom severe ojedinele chladnejšie. Chladno bude aj vo štvrtok, denné teploty sa budú pohybovať od -6 po 0, nočné môžu však klesnúť v údoliach, najmä na severe, až na -15 °C. Podobne chladný bude aj víkend. Podľa SHMÚ má byť oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a na viacerých miestach treba počítať so snežením, ku koncu víkendu by mali zrážky ustať.