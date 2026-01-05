Väzobne stíhaný Vémola: Ozval sa po operácii... Takto na tom je!

PRAHA - MMA bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola sa po odkladanej operácii čeľuste ozval z väzby. Takto na tom je!
MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola, ktorý je momentálne vo väzbe, sa po náročnej operácii čeľuste prihovoril verejnosti. Urobil tak prostredníctvom svojho mediálneho tímu, s ktorým je v kontakte. Fanúšikom odkázal, ako sa po zákroku cíti, a vyjadril vďaku za množstvo podporných správ.
Zdravotný zákrok absolvoval minulý utorok, pričom išlo o dlhšie odkladanú operáciu. Kvôli nej bol Vémola dočasne prevezený z väznice na stomatologickú kliniku. Práve vtedy ho verejnosť videla naposledy. Aktuálne informácie o jeho zdravotnom stave zverejnil tím v nedeľu večer, teda päť dní po operácii. Podľa vyjadrenia je Vémola naďalej hospitalizovaný a dostáva potrebnú starostlivosť.
„Karlos je v súčasnej chvíli stále hospitalizovaný v Nemocnici s poliklinikou pankráckej väznice. Jeho stav je stabilizovaný a má k dispozícii všetku dostupnú starostlivosť. Všetkým ďakuje za slová podpory, ktoré sa k nemu dostávajú,“ uviedol jeho tím na sociálnych sieťach. Popri zdravotných komplikáciách však Vémola čelí aj vážnym právnym problémom.
Je obvinený z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti, konkrétne z nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami, a to nielen na území Česka, ale aj v zahraničí. V prípade, že by mu bola vina preukázaná, mu hrozí trest odňatia slobody až na 18 rokov.