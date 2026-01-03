Trump zverejnil PRVÉ FOTO Madura po zadržaní: Vytiahli ich zo spálne! Bola to ako televízna šou, opísal pocity

CARACAS/WASHINGTON - Americkí vojaci pár vytiahli zo spálne, popísal americkú vojenskú akciu vo Venezuele americký prezident Donald Trump pre Fox News. Sídlo venezuelského prezidenta Nicolása Madura opísal ako pevnosť. Trump zároveň zverejnil na sociálnej sieti prvé foto Madura po zadržaní.
MIMORIADNE Silné EXPLÓZIE po útoku USA: ZAJALI prezidenta s manželkou, TU sú! Trumpove plány, svet REAGUJE
Trump zverejnil na sociálnej sieti prvé foto venezulského prezidenta Madura po zadržaní. Je na nej oblečený v teplákovej v súprave, so zakrytými očami a slúchadlami na ušiach.
Americké sily, ktoré zajali Madura, utrpeli viacero zranení, ale nikto nie je mŕtvy, povedal Trump. Prezident okrem iného tiež uviedol, že Američania čakali štyri dni na lepšie počasie, ako podnikli operáciu. Tú podľa svojich slov sledoval zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago a cítil sa pri tom, akoby by išlo o „televíznu šou“. „Keby ste videli tú rýchlosť, tú silu, bolo to úžasné,“ uviedol šéf Bieleho domu a pochválil svoj tím za „neuveriteľnú prácu“. Podľa neho by žiadna iná krajina na svete takýto krok nedokázala vykonať.
USA budú spravovať Venezuelu, pre jej občanov chcú mier a slobodu
Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago. Pomôcť tomu podľa neho majú aj americké ropné spoločnosti, ktoré budú investovať vo Venezuele miliardy dolárov, aby opravili „zdevastovanú infraštruktúru“ a začali zarábať peniaze pre USA.
Agentúra AP v reakcii poznamenala, že po Trumpových tvrdeniach zatiaľ nie sú viditeľné žiadne známky toho, že USA začali spravovať Venezuelu. Kľúčové miesta v krajine podľa nej totiž stále kontrolujú bezpečnostné zložky štátu. Nočná vojenská operácia na území Venezuely zahŕňajúce údery mala podľa Trumpa za cieľ zadržať Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Venezuelského prezidenta označil šéf Bieleho domu za „hlavu rozsiahlej zločineckej siete zodpovednej za pašovanie obrovského množstva“ drog do USA a za „diktátora“, ktorého chcú USA postaviť pred súd.
Trump v sobotu varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, aby „si dával pozor“, pretože vraj posiela do USA kokaín. Uviedol to na tlačovej konferencii venovanej zajatiu venezuelského lídra Nicolása Madura a jeho manželky. Rubio, ktorý je synom kubánskych imigrantov narodený v USA, na tlačovej konferencii v Trumpovom sídle vyhlásil, že „keď prezident hovorí, treba ho brať vážne“. „Keby som žil v Havane a bol členom vlády, mal by som aspoň trocha obavy,“ dodal podľa stanice Sky News.
Tvrdý odkaz Trumpa svetu: Kolumbiu spája s kokaínom! Rubio varuje Kubu pred vážnymi následkami
Operácia sa plánovala niekoľko mesiacov: USA sledovali Madurove pohyby, čo jedol alebo nosil
Na tlačovej konferencii s Trumpom vystúpil aj šéf Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine. USA podľa neho začali operáciu na zajatie Madura plánovať pred niekoľkými mesiacmi, počas ktorých spravodajské služby sledovali jeho pohyby, kam cestoval či čo jedol a nosil. Caine tiež uviedol, že Maduro a jeho manželka sa „vzdali“ špeciálnym jednotkám, ktoré ich vrtuľníkmi letecky vyviezli z vlasti. Krytie z výšky a palebnú podporu zabezpečovali podľa neho stíhačky a ďalšie lietadlá ovládané diaľkovo. Do operácie sa zapojilo celkovo viac než 150 lietadiel, ktoré v piatok večer vzlietli z 20 rôznych základní na pevnine a na mori.
Podľa Trumpa išlo o zásah, aký „ľudia nevideli od druhej svetovej vojny“. Americké sily údajne vyradili osvetlenie v Caracase, takže bola tma, a paralyzovali všetky venezuelské vojenské kapacity. O život podľa Trumpa neprišli žiadni americkí vojaci a zničené nebolo ani vojenské vybavenie.
USA boli pripravené podniknúť aj druhú a rozsiahlejšiu vlnu úderov na Venezuele v prípade potreby, povedal ďalej Trump na tlačovej konferencii s tým, že podľa neho to však pravdepodobne nebude potrebné. Zopakoval tiež svoj predošlý výrok, že „žiadna krajina na svete nedokázala dosiahnuť to, čo dosiahla Amerika“. Pri rozsiahlej vojenskej akcii na území Venezuely zahŕňajúcej údery podľa jeho slov nezahynul žiaden americký vojak, no niekoľkí vraj utrpeli zranenia, keď dostala zásah ich helikoptéra.
Madura s manželkou vytiahli vojaci zo spálne
Predseda venezuelskej vládnucej Zjednotenej socialistickej strany Venezuely (PSUV) Nahum Fernández pre AP povedal, že Maduro a jeho manželka sa nachádzali v ich dome vo vojenskom zariadení Fort Tiuna v Caracase, keď ich Američania zadržali. „Americkí vojaci pár vytiahli zo spálne,“ popísal akciu Trump. Dom podľa neho pripomínal skôr pevnosť s oceľovou konštrukciou po celom obvode.
Šéf Bieleho domu pre Fox News tiež povedal, že Maduro a Floresová sú teraz na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich oboch budú stíhať. Oznámil tiež, že s Madurom pred týždňom telefonoval a vyzýval ho, aby sa vzdal, čo však vraj odmietol. „Museli sme urobiť niečo oveľa precíznejšie, oveľa silnejšie,“ dodal Trump.
Podrobnosti o nočnom americkom zásahu vo Venezuele ešte neboli zverejnené. Americký prezident objasnil, že operácia bola plánovaná už niekoľko dní vopred, ale opakovane ju odkladali pre nepriaznivé počasie. Agentúra Reuters konštatuje, že USA neuskutočnili takúto priamu intervenciu vo svojej susednej oblasti od invázie do Panamy pred 37 rokmi, ktorej cieľom bolo zvrhnutie vojenského vodcu Manuela Noriegu na základe podobných obvinení, akým teraz čelí Maduro.