Slávny spevák rok po ROZVODE: Má novú lásku... Randí s krásnou modelkou!

LOS ANGELES - Zdá sa, že Joe Jonas definitívne otočil list. Viac než rok po tom, čo oficiálne ukončil rozvod s herečkou Sophie Turner, má po boku novú ženu. Je ňou pôvabná modelka Tatiana Gabriela, s ktorou sa podľa zdrojov stretáva už niekoľko mesiacov.
„Začali sa vídať koncom leta,“ prezradil zdroj pre US Weekly. Vzťah je vraj natoľko vážny, že spevák už Tatianu predstavil svojej rodine, priateľom a dokonca aj svojim dvom dcéram - päťročnej Wille a trojročnej Delphine, ktoré má so Sophie Turner.
Dôkazom, že nejde len o krátky románik, sú aj nedávne fotografie z Miami. Na Nový rok ich zaparazzi zachytili na detskom ihrisku, kde Jonas trávil čas so svojimi dcérami a novou partnerkou. Podľa známeho klebetného profilu DeuxMoi boli spevák a modelka prvýkrát spozorovaní spolu už v septembri v Los Angeles pri káve.
Olej do ohňa prilial aj samotný Joe. Na Silvestra totiž verejne "lajkol" Tatianin príspevok na Instagrame a pridal k nemu aj veľavravné emoji so slintaním. Modelka sa na záberoch predviedla v sexi zlatých minišatách, ktoré fanúšikov okamžite dostali do varu. A reakcie? Tie na seba nenechali dlho čakať.
„Je neskutočne krásna, ty šťastlivec,“ odkázal Jonasovi jeden z fanúšikov. „Pomalý potlesk pre vás oboch. Milujem, keď sa dajú dokopy dvaja sexi ľudia,“ pridal sa ďalší. Objavili sa aj názory, že Joe týmto krokom vzťah prakticky "zoficiálnil".
Joe Jonas sa v septembri 2023 po štyroch rokoch manželstva rozišiel so Sophie Turner. K oficiálnemu rozvodu došlo o rok neskôr. Herečka bola odvtedy spájaná s viacerými mužmi a médiá ju dávali dokopy aj s frontmanom kapely Coldplay.