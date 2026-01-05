Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Situácia sa zlepšuje: Prímerie medzi Thajskom a Kambodžou sa implementuje postupne

PEKING - Prímerie uzavreté v decembri medzi Thajskom a Kambodžou sa implementuje „postupne“. V pondelok to na tlačovej konferencii oznámil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien, ktorý tiež ozrejmil, že Thajsko Kambodži vrátilo 18 zadržaných vojakov. Peking dúfa, že obe strany zabezpečia, aby bolo prímerie úplné a trvalé. Píše agentúra Reuters.

Thajsko a Kambodža uzatvorili druhú dohodu o prímerí koncom decembra. Skončili sa ňou niekoľko týždňov trvajúce ozbrojené potýčky pozdĺž hraníc oboch štátov. Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol už v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri.

Vzájomné útoky sa však už začiatkom novembra opäť obnovili

Vzájomné útoky sa však už začiatkom novembra opäť obnovili. Podľa oficiálnych údajov pri nich zomrelo okolo 100 ľudí a viac než pol milióna obyvateľov pohraničných území muselo opustiť svoje domovy. Obe strany sa v decembri dohodli na druhom prímerí a napriek vzájomným obvineniam z jeho porušovania podpísali v Pekingu na stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im spoločné komuniké. Uviedli v ňom, že plánujú obnoviť vzájomnú dôveru a postupne stabilizovať prímerie.

