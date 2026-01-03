Irán ostro odsúdil americký vojenský útok na Venezuelu: Kolumbia žiada zasadnutie OSN a OAŠ

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu „dôrazne odsúdilo americký vojenský útok na Venezuelu a do očí bijúce porušenie národnej suverenity a územnej celistvosti krajiny“.
Washington, ktorému Irán útoky na Venezuelu pripísal, sa k údajným výbuchom v Caracase zatiaľ nevyjadril, informovala agentúra AFP. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl. Tlačové agentúry priniesli správy, že v sobotu skoro ráno bolo v Caracase počuť nízko letiace lietadlá a zvuky pripomínajúce výbuchy.
Na sociálnych sieťach kolujú zábery rozsiahlych požiarov a stĺpov dymu. Presné miesto explózií, ku ktorým zrejme došlo na juhu a východe hlavného mesta, však nateraz nie je možné určiť. Podľa očitých svedkov bolo výbuchy počuť aj na letisku a v prístave v Caracase. V južnej časti metropoly, v oblasti neďaleko veľkej vojenskej základne, došlo k výpadku prúdu. Venezuelská vláda vo svojom vyhlásení v reakcii na eskaláciu odmietla „vojenskú agresiu“ Spojených štátov amerických. Podľa agentúry Reuters útoky hlásia okrem Caracasu aj v štátoch Miranda, Aragua a La Guaira. V reakcii na tento vývoj prezident Nicolás Maduro vyhlásil vo Venezuele výnimočný stav a nariadil mobilizáciu armády.
Agentúra AFP tiež informovala, že útok na Caracas a Venezuelu odsúdil už aj kolumbijský prezident Gustavo Petro. Na svojom účte na sieti X napísal, že Venezuelu „ostreľujú raketami“, aj keď bližšie podrobnosti o údajnom útoku nie sú známe. Petro tiež vyzval Organizáciu Spojených národov a Organizáciu amerických štátov (OAŠ), aby okamžite zvolali svoje mimoriadne zasadnutia.