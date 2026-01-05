MIMORIADNE Prepad v Košiciach: Pracovníčka ostala v úplnom šoku, TOTO vypadlo páchateľovi z vrecka!

KOŠICE - Jedna z prevádzok herne na východe Slovenska rozhodne nezačala nový pracovný týždeň pokojne. V skorých ranných hodinách sa tam vybral neznámy muž, ktorý pracovníčku prepadol a dokonca mal mať pri sebe zbraň. Odniesol si množstvo peňazí.
Prípad spracovala ako aktuálnu udalosť televízia Markíza.
Všetko sa malo odohrať v pondelok 5. januára v skorých ranných hodinách, kedy neznámy páchateľ prepadol herňu v Košiciach.
Zaútočiť mal na samotnú pracovníčku herňe a dokonca ju mal podľa informácií televízie sotiť. Pri tomto úkone mu mala z vrecka na zem vypadnúť zbraň!
Zrejme pri strachu o život a vlastné zdravie páchateľovi mala obsluha vydať desiatky tisíc eur v hotovosti. Tento muž následne ušiel a polícia po ňom zrejme už v týchto hodinách pátra.
Pri udalosti našťastie nemalo dôjsť k zraneniu.
Článok budeme aktualizovať.