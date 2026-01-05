Už NIKDY nenechávajte riad v dreze: Vaša kuchyňa môže skrývať viac baktérií než TOALETA! Hrozia vážne choroby

LONDÝN - Nechávate riad namočený cez noc? Pozor, z vášho kuchynského drezu sa môže stať ideálne útočisko pre nebezpečné baktérie, ktoré spôsobujú potravinové otravy a vážne ochorenia. Odborníci radia, ako znížiť riziko a ochrániť zdravie celej rodiny.
Mikrobiológovia upozorňujú, že teplé a vlhké prostredie umožňuje rýchle rozmnožovanie škodlivých mikroorganizmov. „Kuchynský drez je útočisko pre mikróby a miesto ich prenosu,“ vysvetľuje Jason Tetro, autor knihy The Germ Code. Štúdie ukazujú, že drezy obsahujú rôzne neželané baktérie, od fekálnych koliformov po patogény prenášané potravou či baktérie zo kože.
Ako informuje Daily Mail, výskum vo Veľkej Británii zistil, že drezy obsahujú viac baktérií než ktorákoľvek iná časť kuchyne. Dôvodom je aj príprava surových potravín, najmä umývanie hydiny pred varením, čo môže baktérie rozšíriť. Medzi najčastejšie mikroorganizmy patrili E. coli, Enterobacter cloacae a Klebsiella pneumoniae.
Horúčka, zvracanie a hnačka
E. coli môže spôsobiť horúčku, zvracanie a hnačku, pričom výskum ukázal aj spojitosť s rastom rakoviny hrubého čreva u mladších ľudí. Patogén sa najčastejšie nachádza v hotových šalátoch alebo nedostatočne tepelne spracovanom mäse.
„Nechávanie riadu namočeného vo vode cez noc vytvára ideálne podmienky pre rast baktérií,“ upozorňuje Dr. Brian Labus z University of Nevada. Ani samotné odloženie špinavého riadu vedľa drezu nie je bez rizika, pretože baktérie dokážu prežiť a neskôr sa znova rozmnožiť. Na zníženie rizika odborníci odporúčajú používať umývačku riadu, pravidelne čistiť hubky alebo používať mikrovlnku na dezinfekciu a neumývať surové mäso, ktoré môže baktérie rozprášiť po kuchyni.
Pozor by si mali dať najmä tieto skupiny osôb
Potravinové otravy sú vo Veľkej Británii vážnym problémom. Len počas vianočných sviatkov vyhľadá lekársku pomoc približne 70 000 ľudí, pričom celkovo môže ísť až o 2,4 milióna prípadov ročne. Najčastejšie za nimi stojí baktéria Campylobacter, ktorá spôsobuje hnačku, nevoľnosť a zvracanie, pričom u väčšiny ľudí sa stav zlepší do týždňa. V ohrození sú však najmä deti, seniori a ľudia so slabou imunitou.