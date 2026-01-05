Mladík (20) sa zmenil na kaskadéra: Polícia na nohách, muž si pred rútiacim sa vlakom ĽAHOL do koľajiska!

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Česká polícia v okrese Ústí nad Orlicí popísala veľmi dramatický prípad 20-ročného mladíka, ktorý sa pre svoje zmätkovanie musel uchýliť k dramatickému kúsku. Pred rútiacim sa vlakom, ktorému sa už nemal šancu vyhnúť, si ľahol priamo na koľajnice. To, čo nasledovalo, prekvapilo všetkých.
Príbeh na sociálnej sieti popísal čeký policajný portál portál tydenikpolicie.cz. Všetko sa stalo v nedeľu 4. januára krátko po 13:00 hodine popoludní. Polícia dokonca prijala na vlastnej linke oznámenie o tom, že pred zastávkou Dlouhá Třebová mal muža zraziť vlak. "Na miesto preto okamžite vyrazilo niekoľko policajných hliadok a ďalších zložiek IZS. Policajti spoločne s hasiči začali po mužovi okamžite pátrať, avšak v mieste údajného stretu nikoho nenašli," spresnili policajti.
Videl, že nemá šancu na únik, a tak si prosto ľahol
Všetko sa zmenilo po ďalších desiatkach minút, kedy ich prekvapil 20-ročný muž bez jediného škrabanca. Pohyboval sa v neďalekej strání. "Ten im potvrdil, že sa snažil prejsť cez koľaje. Na poslednú chvíľu si ale všimol prichádzajúci vlak, ktorý už bol natoľko blízko, že by nestihol uskočiť, a tak si ľahol medzi koľaje a počkal, až nad ním vlak prejde," popísala mrazivé sekundy polícia z okresu Ústí nad Orlicí.
Pri tomto priamo kaskadérskom kúsku akoby zázrakom netrpel žiadne zranenie.
Dostal pokutu a spôsobil hodinové meškania
Policajti však pre istotu u mladíka vykonali dychovú skúšku na alkohol. Tá bola negatívna. "Z udalosti si mladý muž okrem nepríjemnej skúsenosti odniesol aj oznámenie o priestupku podľa zákona o dráhach, pretože sa pohyboval v koľajisku mimo vyznačeného miesta. Riešenie udalosti zastavilo železničnú prevádzku na zhruba jednu hodinu," uzavreli policajti.