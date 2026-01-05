Chcú elimináciu teroristických organizácií: Pakistan a Čína to žiadajú od Afganistanu

ISLAMABAD - Pakistan a Čína v spoločnom vyhlásení vyzvali na prijatie „viditeľnejších a overiteľnejších“ opatrení na elimináciu teroristických organizácií v Afganistane. Obe krajiny tiež požadujú, aby sa afganské územie nedalo používať na militantné akcie proti akejkoľvek krajine. Upozornila na to agentúra AP.
„Teroristické skupiny pôsobiace z Afganistanu naďalej predstavujú vážnu hrozbu pre regionálnu a globálnu bezpečnosť,“ uviedli obe krajiny vo vyhlásení. Zdôraznili „potrebu zabrániť im využívať afganské územie na útoky proti iným krajinám“. Pondelkové vyhlásenie Islamabadu a Pekingu nadväzuje na rokovanie pakistanského ministra zahraničných vecí Išáka Dara a jeho čínskeho partner Wanga I, ktorí sa 4. decembra stretli v čínskej metropole.
Čína pochválila Pakistan
Čína pochválila Pakistan za „komplexné protiteroristické opatrenia“ a za ochranu čínskych občanov a projektov súvisiacich s Čínsko-pakistanským ekonomickým koridorom v rámci programu Nová hodvábna cesta. Pakistan opakovane obviňuje afganské vládnuce hnutie Taliban z poskytovania útočiska pre pakistanský Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán – TTP), ktorý Islamabad obviňuje z opakovaných útokov v krajine. Afganský Taliban popiera, že by jeho územie bolo využívané na útoky proti iným krajinám, vysvetľuje AP.