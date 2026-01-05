Vážil viac ako bowlingová guľa! Malý chlapec šokoval aj mamu: Z nemocnice hlásia, jedno z najťažších bábätiek na svete

USA - Baby Canyon sa narodil ako jedno z najťažších bábätiek v histórii nemocnice, vážil takmer 6 kilogramov, čo je viac ako bowlingová guľa. Mama Markie hovorí, že jeho veľkosť ju prekvapila, aj keď ju očakávala, a dodáva, že synček je zdravý a mimoriadne milý.
Baby Canyon sa narodil 18. decembra v Arlingtone, Texas, ako jedno z najťažších bábätiek na svete, vážil neuveriteľných 5,74 kg. Mama Markie Smith, 35, musela podstúpiť cisársky rez a krátko po pôrode chlapček krátko monitorovali na neonatologickom oddelení.
„Očakávala som veľké bábätko kvôli svojmu obrovskému bruchu, no aj tak som bola šokovaná,“ povedala Markie pre The Mirror. „Prišiel na svet ako trojmesačné dieťa, je to najväčšie bábätko, aké som kedy videla.“ Canyon je takmer dvakrát väčší než priemerný novorodenec v USA, kde sa hmotnosť pohybuje medzi 2,7 a 3,6 kg. Napriek svojej váhe je zdravý, dobre saje a mama ho opisuje ako „milého a tučného“.
Bolo to náročné
Tehotenstvo bolo pre Markie náročné, prekonávala osobné straty a pracovala takmer až do pôrodu. Meno Canyon vybrala spolu s rodinou a priateľmi, dcéra Meadow ho prezýva „Little West“. Markie dodáva: „Držať ho je ako držať bowlingovú guľu – je veľký, má tukové záhyby a vyzerá ako malý sumo zápasník. Je úplne rozkošný.“ Príbeh Canýnovho mimoriadneho pôrodu sa rýchlo šíril na sociálnych sieťach a komunita rodine poskytla veľkú podporu. Mama je vďačná za zdravie svojho synčeka a šťastná, že môže zdieľať jeho príbeh so svetom.