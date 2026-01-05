Hviezdna herečka počas bežného dňa: Neupravená, bez mejkapu, ale… WAU!

KOSTARIKA - Aj bez mejkapu a luxusných šiat dokáže zažiariť. Gal Gadot bola počas dovolenky v Kostarike pristihnutá pri bežnom nákupe a svojím prirodzeným vzhľadom a skvelou postavou okamžite upútala pozornosť. Krása hollywoodskej hviezdy vynikla aj v úplne obyčajný deň.
Aj svetové hviezdy majú dni, keď vymenia červený koberec za obyčajný nákup potravín. Presne tak nafotili paparazzi herečku Gal Gadot, ktorá si počas dovolenky v exotickej Kostarike odskočila na rýchly nákup. A napriek úplne nenápadnému vzhľadu neunikla pozornosti domácich. Gal sa objavila v pohodlnom, voľnočasovom outfite, ktorý pozostával z džínsových šortiek a čiernej športovej podprsenky.
Bez mejkapu, s rozpustenými vlasmi a úplne prirodzeným výrazom ukázala, že krása nemusí byť založená na drahých šatách či profesionálnom stylingu. Práve naopak. Najväčšiu pozornosť však pútala jej vypracovaná postava, najmä pevné bruško, ktoré jasne naznačuje, že si herečka udržiava skvelú kondíciu aj mimo filmových rolí.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%