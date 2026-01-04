Zákazník neveril vlastným očiam! Jedna nálepka v známom reťazci spôsobila OŠIAĽ: Potraviny ZADARMO

LONDÝN - Britskí zákazníci obchodného reťazca Tesco len nedávno zistili, že po 21:30 h môžu v niektorých predajniach získať potraviny úplne zadarmo. Ide o málo známu schému, ktorá sa týka tovaru označeného žltou nálepkou „reduced to clear“ – teda výrobkov určených na rýchly výpredaj.
Na Reddite sa objavil príspevok používateľa, ktorý o tejto možnosti nemal ani tušenia. Zdieľal fotografiu informačnej tabule z predajne Tesco Express, ktorá vysvetľovala, že všetky žlté položky označené skratkou „CS“ sú od 21:30 až do zatvorenia predajne pre zákazníkov úplne bezplatné. Stačí ich naskenovať pri pokladni a zľava sa automaticky uplatní. Píše o tom The Sun.
Označenie „CS“ (Colleague Store) pôvodne slúži pre zamestnancov Tesca, ktorí si môžu tieto produkty vziať zadarmo v rámci svojho interného programu. Ak však po ich prioritnom výbere zostanú nejaké položky nevyzdvihnuté, Tesco ich následne sprístupní aj bežným zákazníkom. Časť nepredaných potravín putuje aj charitatívnym organizáciám.
Používateľ Redditu opísal svoju skúsenosť s nadšením. „Zadarmo som si odniesol tri pizze, dva sendviče a čučoriedkové muffiny. Bolo tam toho ešte veľa, nechal som niečo aj pre ďalších. Pracovník mi sám povedal, že je to všetko zadarmo – bol som v šoku, keď som odchádzal,“ uviedol.
Tesco tento systém začalo testovať už začiatkom minulého roka. Reťazec uviedol, že cieľom je znížiť množstvo potravinového odpadu a zároveň podporiť efektívnejšie využitie potravín, ktoré by inak skončili v koši. „Neustále hľadáme nové spôsoby, ako obmedziť plytvanie jedlom,“ uviedol vtedy hovorca spoločnosti. „Tento pilotný projekt v niekoľkých našich Express predajniach umožní zákazníkom zobrať si na konci dňa všetky zostávajúce žlté položky zadarmo – až po tom, čo boli ponúknuté charitám a kolegom,“ dodal.