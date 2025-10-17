Šialenstvo v potravinách! Zákazníci sa pobili o zlacnený cukor: V radoch stáli od skorých ranných hodín

Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

PRAHA – Zmeny cien potravín zaskočili v poslednej dobe nielen slovenských občanov. V susednej Českej republike nastal v jednom z obchodných reťazcov doslova ošiaľ. Reklama už nejaký čas hlásila, že dôležitá surovina pôjde dole o polovicu. Mnohí si preto privstali.

Obchodný reťazec Kaufland spôsobil vo svojich predajniach doslova ošiaľ. A to všetko len pre polovičné zlacnenie dôležitej suroviny, bez ktorej si mnohí ľudia nevedia predstaviť život. Na lacný cukor si mnohí aj privstali. 

Rady sa tvorili ešte za tmy 

Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo video, ktoré bolo podľa zdroja natočené o 7:10 ráno. Zachytáva desiatky ľudí, prevažne v dôchodkovom veku, ktorí stáli v rade a čakali, kedy Kaufland otvorí svoje dvere. Reťazec totiž v dňoch 15. a 17. októbra ponúkal cukor za takmer polovičné ceny. Z pôvodnej ceny 17,90 sa po zľave predával len za 9,90 Kč (41 centov). Táto ponuka sa mohla predĺžiť až do vypredania zásob. 

"Túto mániu som nikdy nepochopil. Prečo? Dnes je obchod v každej ri**, kde žije aj pár stoviek obyvateľov. Regály nonstop plné a ľudia už o 7:10? Panika! Agresivita! Hlavne byť prvý," napísal pod zdieľané video jeden z nepokojných užívateľov. Používateľka "Barbora Mercury" vtipne prirovnala situáciu k vylodeniu v Normandii počas druhej svrtovej vojny. 

"To sú predsa tí zbedačení dôchodci, ktorí obracajú každú koronu. Síce, štát im za posledných 5 rokov nasypal toľko, ako nikomu. Živnostníkom ale zdvihol dane na dvojnásobok…," hovorí niekto ďalší. 

1 euro = 24,30 Kč

