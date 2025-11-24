Brutálny incident v obchode: Zákazník sa vyhrážal nožom a zaútočil na SBS-kára!

RIMAVSKÁ SOBOTA – Agresivita v obchodoch naberá na obrátkach. Pracovníci bezpečnostných služieb čelia čoraz častejším vyhrážkam aj útokom. Najnovší incident, ktorý bol zachytený na video, ukazuje útok zákazníka na SBS-kára priamo v predajni. Útočník mal byť pod vplyvom drog a vyhrážal sa nožom.
Upozornila na to televízia JOJ. Video, ktoré má k dispozícii zachytáva len záver konfliktu, no pracovník SBS Patrik opísal, čo útoku predchádzalo. Muž prišiel do predajne so svojou partnerkou a podľa SBS-kára mal byť pod vplyvom omamných látok. Preto ho požiadal, aby obchod opustil.
Po opakovaných výzvach sa muž začal správať agresívne. Nešlo však len o krik – podľa slov pracovníka sa mu útočník vyhrážal zabitím. „Ja ťa zapichnem, ja ťa zapichnem. A mal ruku akože v bunde a mám pocit, že nožík sa mu otvoril v bunde a triasol rukou a nevedel ho kvázi vybrať,“ uviedol pre televíziu SBS-kár Patrik
„Spacifikoval som ho. chcel som ho držať na zemi do príchodu policajtov, ale prišiel jeho švagor a stiahol ma z neho. On ma stiahol skrz toho, že to chcel ukončiť,“ opísal Patrik. Agresor však ešte stihol po zamestnancovi hodiť sklenenú fľašu, ktorá len tesne minula jeho hlavu. Atmosféru upokojil až príbuzný útočníka.
Muž je už vo väzbe za iný skutok
Video sa nakoniec dostalo aj do rúk polície. Muž zo SBS síce trestné oznámenie nepodal, no polícia začala konať z úradnej povinnosti. „V tomto prípade je vec evidovaná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V prípade objasňovania tohto skutku nie je vylúčené, že bude vec prekvalifikovaná na trestný čin,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica Petra Kováčiková.
Policajti z Rimavskej Soboty agresora rýchlo stotožnili. „Ide o 30-ročného muža z Rimavskej Soboty, ktorý sa v súčasnosti nachádza v ústave na výkon väzby pre iný skutok,“ dodala Kováčiková. Do väzby sa dostal len pred pár dňami – po brutálnom útoku na svoju družku priamo na námestí pred očami detí.