Neuveriteľné správanie kuriéra: Dupal na balík, aby sa zmestil do boxu! VIDEO vyvolalo vlnu hnevu

BRNO - V brnenskej časti Starý Lískovec sa odohrala scéna, ktorá poriadne pobúrila verejnosť. Kuriér doručovacej služby si nevedel poradiť s väčšou zásielkou, a tak zvolil radikálne riešenie – začal na balík dupotať, aby ho vopchal do výdajného boxu. Netušil však, že ho zhora sleduje kamera rozhorčenej obyvateľky.
Žena žijúca priamo nad výdajným boxom v Starom Lískovci v Brne natočila moment, ktorý by mal byť nočnou morou každého zákazníka. Kuriér sa najprv pokúsil balík vložiť do priehradky, keď sa mu tam však nezmestil, na zásielku opakovane dupol – akoby šlo o kus odpadu. Až potom ju natlačil dnu. Žena video zverejnila na TikToku s poznámkou: „Takto doručuje vaše balíky.“
Autorka videa pôvodne zverejnenie neplánovala. „Pôvodne som to nechcela dať von, ale po nedávnej osobnej skúsenosti so zlým doručením som si to rozmyslela,“ povedala pre portál TN.cz. Príspevok okamžite spustil vlnu kritiky. Používatelia odsudzovali správanie kuriéra aj nedôstojný prístup k zásielkam.
Doručovacia spoločnosť sa od správania kuriéra okamžite dištancovala. Kuriér bol zamestnancom zmluvného partnera, no aj tak padli rýchle kroky. „Video sa dostalo k partnerovi, ktorý s kuriérom okamžite ukončil spoluprácu. Tento vodič už naše zásielky nerozváža,“ uviedla spoločnosť vo vyjadrení pod videom.