Krajiny, ktoré už uvítali ROK 2026: Rozjasnené Sydney, v Japonsku a Južnej Kórei sa rozozvučali zvony

SYDNEY/TOKIO/PEKING - Aj keď na Slovensku si na prvé sekundy roka 2026 budeme musieť ešte niekoľko hodín počkať, vo svetových metropolách od východu sa už vo veľkom tešia a príznačné ohňostroje a svetelné šou nechýbajú ani na záver roka 2025. Nový rok je teda tu a prví obyvatelia zemegule ho už patrične oslavujú.

NAŽIVO Svet víta nový rok:

  • svet víta nový rok 2026,
  • vo viacerých svetových metropolách sa očakáva veľká pyrotechnická šou,
  • prvé sekundy nového roka medzi prvými zaznamenáva vianočný ostrov Kiritimati a ostrovný štát Samoa, nasledovať budú ďalšie veľké svetové metropoly.

ONLINE

17:01 Úderom 16: 00 SEČ vstúpili do nového roka Japonsko, Severná a Južná Kórea, časti Ruska alebo Východný Timor s tichomorským ostrovom Palau. O hodinu neskôr ich bude nasledovať Čína vrátane Hongkongu, časť Mongolska, Filipíny, Malajzie alebo Taiwan. Ako prvý do roku 2026 vstúpil o 11:00 SEČ tichomorský ostrovný štát Kiribati.

Mnísi zvoní na obrovský zvon, aby oslávili Nový rok v budhistickom chráme Zojoji, pár minút po polnoci.
Zobraziť galériu (9)
Mnísi zvoní na obrovský zvon, aby oslávili Nový rok v budhistickom chráme Zojoji, pár minút po polnoci.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Eugene Hoshiko)

Novoročné oslavy v Japonsku, ktoré sa podľa webu The Guardian nazývajú šogacu, sú spojené predovšetkým s rodinou. Posledný deň v roku je tradíciou si prísť vypočuť odbíjanie polnoci, jesť soba nudle a zostať hore, aby ľudia mohli uvidieť prvý východ slnka v novom roku. Budhisti sa naopak schádzajú v chrámoch po celej krajine. V Soule sa konala ceremónia s odbíjaním zvona a odpočítavaním, napísala agentúra AP.

Ľudia sa zhromažďujú pred odpočítavaním do nového roka pred pavilónom Bosingak, kde sa v Soule každoročne koná slávnostné zvonenie zvonov na oslavu nového roka.
Zobraziť galériu (9)
Ľudia sa zhromažďujú pred odpočítavaním do nového roka pred pavilónom Bosingak, kde sa v Soule každoročne koná slávnostné zvonenie zvonov na oslavu nového roka.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Lee Jin-man)

15:00 Najľudnatejšie austrálske mesto Sydney zahájilo rok 2026 ohňostrojom. Show sa konala za zvýšenej policajnej prítomnosti vzhľadom na to, že uplynulo len niekoľko týždňov od chvíle, keď ozbrojenci zabili 15 ľudí pri oslavách židovského sviatku chanuka na miestnej pláži Bondi Beach. Pred spustením silvestrovských ohňostrojov obyvatelia mesta držali minútu ticha za obete útoku. Pietnu akciu sprevádzalo špeciálne osvetlenie mosta Harbour Bridge, píše agentúra Reuters.

14:05 Vítanie nového roka v Sydney

Krajiny, ktoré už uvítali
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: profimedia.sk)

13:20 Ohňostroj v Sydney

V Sydney sa ohňostroj nekoná len raz. Okrem hlavného polnočného predstavenia má mesto dlhodobo naplánovanú aj skoršiu večernú šou, ktorá sa tradične odpaľuje okolo 21. hodiny miestneho času. Tento „predsilvestrovský“ ohňostroj je určený najmä pre rodiny s deťmi a divákov, ktorí nechcú čakať až do polnoci, a nejde teda o mimoriadne posunutý program ani o reakciu na aktuálne udalosti.

Krajiny, ktoré už uvítali
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Rick Rycroft)

12:06 Nový Zélend víta nový rok

Nový Zéland vstúpil na poludnie SEČ do roku 2026 spolu s ostrovnými štátmi Samoa a Tonga. Novozélandský Auckland zahájil oslavy päťminútovú show s 3500 farebnými raketami ohňostroja, ktoré boli odpálené z rôznych poschodí 240 metrov vysokej vyhliadkovej a telekomunikačnej veže Sky Tower.

Oslavy sú plánované po celom Novom Zélande a očakávajú sa veľkolepé ohňostroje, a to napriek pochmúrnemu počasiu. "Celý deň pršalo, ale obloha sa vyjasnila, aby o polnoci privítala ohňostroj z veže Sky Tower," povedala podľa stanice BBC žena, ktorá nový rok oslavovala v Aucklande.

V austrálskom Sydney, kde nový rok odštartuje o 14.00 h SEČ, už začali menšie ohňostroje, ktoré rozžiarili oblohu nad známym mostom Harbour Bridge.

Krajiny, ktoré už uvítali
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: profimedia.sk)

11:30 Obyvatelia atolu Kiritimati sa v stredu o 11.00 SEČ stali prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok 2026. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a stanice BBC. 

Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie. Skladá sa z 33 atolov - kruhovitých koralových útesov - a zaberá viac než 3,5 milióna štvorcových kilometrov Tichého oceánu. 

V roku 1994 sa celé Kiribati začlenilo na západ od medzinárodnej dátumovej hranice, aby mali všetky jeho atoly rovnaký dátum, hoci jednotné časové pásmo nemajú. 

Kiribati získalo nezávislosť od Británie v roku 1979. Je domovom najväčšej morskej rezervácie v južnom Tichomorí. Mnohé jeho atoly sú obývané, no väčšina z nich je veľmi nízko položená a ohrozená stúpajúcou hladinou mora v dôsledku globálneho otepľovania. 

Súostrovie má približne 116.000 obyvateľov. Napriek tomu, že sa nachádza takmer priamo južne od Havaja, Kiribati oslavuje Nový rok o celý deň skôr. 

11:00 Nový rok privítali na vianočnom ostrove Kiritimati. S ním spolu aj tichomorské ostrovné štáty ako Samoa. Práve tí dnes ako prvé na svete privítali príchod nového roka 2026. S postupom času sa k novoročným oslavám pripoja ďalšie svetové metropoly.

Ohňostroj víta nový rok 2026 na Kiribati

Úrady okrem iného očakávajú aj to, že na nábreží prístavu v austrálskom Sydney príde vyše desaťtisíc ľudí, kde budú budú sledovať svetoznámy silvestrovský ohňostroj. Kľúčový je aj čas hodinu pred Silvestrom, kedy sa bude pred polnočným ohňostrojom venovať minúta ticha obetiam nedávneho útoku. Na stĺpy mosta Sydney Harbour Bridge na počesť obetí útoku premietnu symbol menory – židovského sedemramenného svietnika.

Po nedávnom tragickom útoku v oblasti Bondi Beach bol zrušený plánovaný hudobný festival a viaceré ohňostroje sa neuskutočnia z pietnych dôvodov. Najväčšia pyrotechnická šou nad sydneyským prístavom sa síce konať bude, no za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení.

Indonézia a Hongkong

Oslavy Nového roka ruší aj Indonézia, tentoraz v reakcii na ničivé záplavy na Sumatre. Prírodná katastrofa si vyžiadala viac než tisíc obetí, čo viedlo úrady k rozhodnutiu zrušiť verejné podujatia. Diváci sa tento rok nedočkajú ani tradičnej novoročnej šou v Hongkongu. Miestne úrady síce dôvod oficiálne nešpecifikovali, no médiá ho spájajú s nedávnym požiarom, pri ktorom zahynulo viac ako 160 ľudí.

Obmedzenia v Paríži a Tokiu

K obmedzeniam sa pridali aj európske a ázijské metropoly. Paríž zrušil tradičný novoročný koncert na Champs-Élysées pre obavy z možných nepokojov, zatiaľ čo Tokio sa rozhodlo neuskutočniť každoročný odpočet v štvrti Šibuja, kde by sa podľa úradov zhromaždili príliš veľké davy ľudí.

SAE naopak vo veľkom štýle

Na opačnom konci spektra stoja Spojené arabské emiráty, ktoré sa pripravujú na prekonanie ďalšieho svetového rekordu. Organizátori ohlásili ohňostrojovú šou v trvaní neuveriteľných 62 minút a zároveň aj najväčšie dronové predstavenie na svete.

