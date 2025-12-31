Motoristi, zbystrite! Pozor na príchod nového roka a diaľničné známky, narazíte na problém

BRATISLAVA - Kto plánuje jazdu po diaľniciach hneď na začiatku nového roka, mal by myslieť dopredu. Na prelome rokov dôjde k technickej prestávke, počas ktorej nebude fungovať predaj elektronických diaľničných známok.
Predaj sa na Silvestra na čas zastaví
Motoristi by mali počítať s krátkym výpadkom systému elektronických diaľničných známok v noci zo stredy na štvrtok na prelome rokov 2025 a 2026. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje, že počas plánovanej údržby nebude možné zakúpiť známku žiadnym dostupným spôsobom.
Odstávka sa začne približne desať minút pred polnocou na konci roka 2025 a potrvá do zhruba 00:30 v prvých minútach roka 2026.
Známku nekúpite ani online, ani na čerpacích staniciach
Počas technickej prestávky nebude fungovať predaj cez internet, mobilnú aplikáciu ani na kamenných predajných miestach. Vodiči si tak elektronickú diaľničnú známku nekúpia ani na čerpacích staniciach či na informačno-predajných bodoch.
Ako vysvetľuje Národná diaľničná spoločnosť, ide o pravidelnú údržbu systému, ktorá sa opakuje každý rok a je potrebná na zabezpečenie jeho spoľahlivého fungovania. Spoločnosť túto informáciu zverejnila v rámci svojej oficiálnej komunikácie.
Systém je v správe NDS a prešiel zmenami
NDS zároveň pripomína, že od roku 2024 má predaj elektronických známok vo vlastnej réžii, čo umožnilo viaceré úpravy a technické vylepšenia. Medzi najviditeľnejšie patrí zavedenie jednodňovej diaľničnej známky, úprava webového rozhrania a rozšírenie možností platby.
Vodiči dnes môžu za známku zaplatiť aj prostredníctvom Apple Pay a Google Pay, čo má podľa spoločnosti výrazne zjednodušiť celý proces nákupu.
Platnosť si možno nastaviť dopredu
Od začiatku roka 2025 platia jednotné pravidlá pre všetky typy elektronických známok. Motoristi si môžu zvoliť začiatok ich platnosti až o 60 dní neskôr, než je samotný nákup, čo im umožňuje lepšie plánovať cesty vopred.
Cenník zostáva rovnaký aj v roku 2026
Dobrou správou pre vodičov je, že ceny diaľničných známok sa v roku 2026 nemenia. Aj naďalej platí:
- ročná 365-dňová známka: 90 eur
- 30-dňová známka: 17,10 eura
- 10-dňová známka: 10,80 eura
- jednodňová známka: 8,10 eura
Motoristi tak zaplatia rovnaké sumy ako v predchádzajúcom roku, uvádza Národná diaľničná spoločnosť.
Pozor na neoficiálne predaje
NDS zároveň apeluje na vodičov, aby si elektronické diaľničné známky kupovali výlučne cez oficiálne kanály. Okrem nižšej ceny je výhodou aj jednoduchšie riešenie prípadných reklamácií či problémov s evidenciou.
Známku je možné po skončení odstávky zakúpiť online, prostredníctvom mobilnej aplikácie, na čerpacích staniciach alebo na informačno-predajných miestach pri diaľničných hraničných priechodoch.