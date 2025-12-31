Pápež privítal mladých Palestínčanov zo Západného brehu Jordánu

RÍM - Pápež Lev XIV. privítal v stredu počas svojej poslednej týždennej generálnej audiencie v tomto roku približne 35 mladých palestínskych katolíkov zo Západného brehu Jordánu. Informuje o tom agentúra ANSA.
Skupina Palestínčanov odcestovala z Jeruzalema a niekoľkých dedín na Západnom brehu Jordánu a do Talianska prišla 28. decembra vďaka programu, ktorý inicioval jezuitský kňaz Massimo Nevola.
Pápež v pozdrave spomenul okrem iného pútnikov z Palestíny i „mladých ľudí zo Svätej zeme, pochádzajúcich z latinského patriarchátu v Jeruzaleme“. „Púte v uplynulom roku nám pripomínajú, že život je cesta,“ povedal Lev XIV. v príhovore k veriacim na Námestí svätého Petra. Jubilejný rok katolíckej cirkvi, ktorý do Ríma priviedol milióny pútnikov, sa skončil Vianocami.
Palestínčanov sprevádzal palestínsky farár Elias Tabban z dediny neďaleko Džanínu a farár z mesta Bajt Hanún Johnny Jallouf. Počas návštev rôznych miest v Ríme mali mladí ľudia pred dvoma dňami príležitosť pozdraviť aj talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v Kvirinálskom paláci.