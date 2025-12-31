A rozprávke je koniec: 8 párov, ktoré si v roku 2025 dali rozvodové zbohom!

BRATISLAVA - Nevyšlo im to! Slovenským šoubiznisom aj tento rok otriasli rozvody. Ktoré páry išli od seba?
Lucia Javorčeková a Kristián Grejták
Lucia Javorčeková (35) prešla v posledných rokoch výraznými životnými zmenami. Najsexi Slovenke nevyšlo ani druhé manželstvo. Po ťažkom rozvode a svadbe s Kristiánom Grejtákom sa zdalo, že našla večnú lásku. No dnes je všetko inak – manželstvo je minulosťou a Lucia má po svojom boku nového partnera!
Gabriela Marcinková a Martin Mihalčín
Uplynulo takmer desať rokov odvtedy, čo sa Gabika Marcinková (37) vydala za lídra kapely Heľenine oči Martina Mihalčína. Partnerská kríza však spôsobila rozpad ich manželstva. Už sú rozvedení a obaja majú nových partnerov.
Lukáš Latinák a Anna Latináková
Lukáš Latinák (48) si vždy svoje súkromie strážil – ale neustrážil! Spočiatku len rodina a najbližší priatelia vedeli, že v poslednom období ho kvárili vážne problémy, ktoré sa podpísali aj na jeho vzhľade a predovšetkým váhe. Neskôr sa však prevalilo, že za radikálnou zmenou jeho výzoru stojí rozpad manželstva po 17-tich rokoch. Hoci sa k tomu herec nechcel najprv vyjadrovať, nakoniec to priznal: „Potvrdzujem, že sme naše manželstvo ukončili.“ Po jeho boku dnes stojí herečka Mária Schumerová.
Tomáš Palonder a Kristína Greppelová
Tomáš Palonder (45) a Kristína Greppelová (41) sa dali dokopy ešte v roku 2011 a trvalo celých 7 rokov, kým svoj vzťah spečatili svadbou. V roku 2018 si povedali svoje áno a o dva roky neskôr, v roku 2020, sa im narodila spoločná dcéra Charlotte. Dvojica tvorila zdanlivo harmonickú dvojicu... O to väčším šokom pre mnohých bolo, keď sa v júli tohto roka prevalilo, že viac netvoria pár. Odhalil to samotný Tomáš, ktorý sa na sociálnej sieti Instagram rovno pochválil novou láskou Petrou. Neskôr sa ukázalo, že Kristína a Tomáš boli rozídení už rok a pol, no k rozvodu došlo len v júli tohto roka.