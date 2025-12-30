Dráma na Morave: Dievča nalialo spolužiakovi do nápoje metanol! Za pokus o vraždu dostala tvrdý trest

BRNO - Súd na južnej Morave riešil prípad, v ktorom mladistvá študentka úmyselne pridala metanol do nápoja spolužiaka v škole. Chlapec prežil len vďaka rýchlej reakcii učiteliek a zdravotníkov.
Metanol priniesol bývalý priateľ
K incidentu došlo v polovici novembra 2024 na jednej zo stredných odborných škôl na južnej Morave. Mladistvá študentka si podľa súdu zadovážila čistý metanol prostredníctvom svojho bývalého priateľa, ktorý bol v čase skutku už plnoletý. Nebezpečnú látku jej priniesol v plastovej fľaši od minerálky po tom, ako ju zabezpečil v Poľsku.
Dievča si fľašu prinieslo do školy a následne pridalo metanol do nápoja spolužiaka, s ktorým mala dlhodobý konflikt. Tvrdila, že sa jej správal hrubo a pil jej nápoje, čo mala považovať za dôvod na pomstu.
Spolužiak sa napil, potom vyhľadal pomoc
Spolužiak sa z fľaše skutočne napil. Po vypití niekoľkých dúškov však pocítil nezvyčajnú chuť, pálenie v hrdle a závraty. Nápoj preto ďalej nekonzumoval a obrátil sa na učiteľky. Tie okamžite začali situáciu riešiť.
Podľa rozsudku Krajského súdu v Brne vypil približne tri až štyri decilitre tekutiny, no ďalšej konzumácii zabránili varovné príznaky a rýchla reakcia školy. O prípade informoval ako prvý server Novinky.cz.
Metanol ochutnala aj učiteľka
Pri preverovaní situácie našli pedagogičky v skrinke študentky fľašu s podozrivou tekutinou. Jedna z učiteliek jej obsah ochutnala, aby zistila, o akú látku ide. Následne vzala fľašu do rúk ďalšia pedagogička a priamo sa dievčaťa opýtala, čo sa v nej nachádza. Až vtedy študentka priznala, že ide o metanol.
Zdravotníci následne podali poškodenému etanol ako antidotum a zabezpečili okamžitú lekársku starostlivosť. Práve rýchly postup školy a zdravotníkov podľa súdu zabránil fatálnym následkom.
Súd: obaja si boli vedomí následkov
Sudca Martin Hrabal v rozsudku uviedol, že obžalovaní si boli plne vedomí účinkov a rizík spojených s požitím metanolu. K smrti poškodeného podľa neho nedošlo len vďaka zhode priaznivých okolností, správnym postupom školy a okamžitej zdravotnej pomoci.
Bývalý priateľ dievčaťa pred súdom priznal, že metanol skutočne zabezpečil, no tvrdil, že nevedel, akým spôsobom ho chce použiť. Vyšetrovanie však tento argument spochybnilo.
Správy o pomste v komunikácii
Polícia zaistila komunikáciu dvojice cez aplikáciu WhatsApp. V nej mladý muž písal o tom, že už nebudú obeťami a že vykonajú pomstu. Dievčaťu zároveň poslal fotografiu fľaše s metanolom s koncentráciou 99,5 percenta spolu s odkazom, že im „nič nebude stáť v ceste“.
Nepodmienečné tresty pre oboch
Súd oboch uznal vinnými z pokusu o vraždu. Mladistvá študentka dostala trest v podobe 16 mesiacov nepodmienečného väzenia. Jej bývalý priateľ bol odsúdený na sedem rokov väzenia, hoci mu hrozil trest až do výšky dvadsiatich rokov.
Pri ukladaní trestu súd prihliadol na to, že muž skutok oľutoval a dovtedy nebol trestne stíhaný. V prípade dievčaťa sudca konštatoval, že v čase činu dosiahla takú rozumovú a mravnú vyspelosť, aby vedela rozpoznať protiprávnosť svojho konania a ovládať svoje správanie.