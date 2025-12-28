Ľubica (55) sa dozvedela trest za vraždu nožom: Súd bol nekompromisný, ku všetkému sa priznala!

TRNAVA - Tragédia, ktorá sa odohrala počas vianočných sviatkov v obci Dolná Krupá (časť Potôčky), má ďalší vývoj. V pondelok (28.12.) sa pred súdom ocitla 55-ročná Ľubica, obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Sudca pre prípravné konanie rozhodol, že žena poputuje do väzby.
O výsledku súdneho pojednávania informoval portál noviny.sk. Obvinená sa pred sudcom ku skutku priznala. Podľa obhajcu Štefana Kočana súd rozhodol o väzbe z dôvodov obavy z pokračovania v trestnej činnosti, ako aj možného vyhýbania sa trestnému stíhaniu. "Moja klientka svoje konanie oľutovala, priznala sa ku skutku a fakticky tak urobila už tým, že sama zavolala na políciu," uviedol obhajca.
Krátko pred 15:30 hodinou priviezla Ľubicu do budovy súdu policajná eskorta. Na otázky novinárov, čo sa v osudnú noc stalo, neodpovedala.
K tragédii došlo v byte, kde dvojica dlhé roky žila. Podľa doterajších zistení sa 61-ročný Rudolf a jeho o šesť rokov mladšia partnerka v noci pohádali. Konflikt vyústil do fatálneho útoku – žena vzala nôž a muža, ktorý sedel na gauči, bodla priamo do krku. Zraneniam na mieste podľahol.
Po čine žena sama kontaktovala tiesňovú linku a oznámila, čo sa stalo. Policajti ju z domu odviedli v putách. Kriminalisti strávili v byte niekoľko hodín, zabezpečovali stopy a zaistili aj kamerové záznamy od susedov. Motív útoku je predmetom ďalšieho vyšetrovania.