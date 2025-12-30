Rok 2026 pod drobnohľadom expertov: Čaká nás šetrenie, neistota a napätá spoločnosť!

BRATISLAVA - Rok 2026 sa v predpovediach expertov nejaví ako obdobie stability. Odborníci upozorňujú na nevyhnutnú konsolidáciu verejných financií, zvýšené ekonomické riziká aj rastúce politické napätie v predvolebnom období. V nasledujúcich mesiacoch sa zrejme budeme musieť pripraviť na ochladzovanie trhu práce, vyššiu infláciu a prehlbujúcu sa polarizáciu spoločnosti. Analytici zároveň varujú, že po rokoch nadšenia čaká umelú inteligenciu tvrdá skúška.
Ekonomika
Podľa makroekonomického analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša bude rok 2026 poznačený nevyhnutnou konsolidáciou verejných financií. Tento proces však narazí na politický cyklus, keďže blížiace sa voľby prirodzene zvyšujú tlak na odkladanie nepopulárnych krokov. Kočiš upozorňuje, že kľúčovou výzvou zostane zachovanie dôveryhodnosti našej finančnej politiky bez toho, aby sme úplne udusili hospodársky rast.
V roku 2026 bude vrcholiť realizácia Plánu obnovy, z ktorého musí Slovensko vyčerpať viac ako dve miliardy eur. Okrem toho sú k dispozícii aj štandardné eurofondy, ktorých čerpanie je zatiaľ pomalšie. „Riziká predstavujú obmedzené administratívne kapacity, oneskorenia projektov a možné problémy súvisiace s dodržiavaním princípov právneho štátu. Celkovo však možnosť čerpania európskych zdrojov vnímame ako pozitívne riziko pre ekonomický rast,“ uviedol Kočiš.
Slovenský priemysel bude aj v roku 2026 čeliť viacerým výzvam – od vyšších cien energií až po slabší dopyt zo zahraničia. Pozitívnym impulzom by však mohli byť investície do obrany a infraštruktúry v Nemecku. „Pozitívom môže byť schválený fiškálny balík v Nemecku, ktorý má podporiť infraštruktúru aj obranu, čo by sekundárne mohlo postupne pomôcť aj slovenskému priemyslu,“ podotkol Kočiš.
Trh práce sa môže ochladiť, inflácia zostane zvýšená
Negatívne dopady globálnych rizík sa podľa Kočiša môžu naplno prejaviť práve v roku 2026. V kombinácii s fiškálnou konsolidáciou to môže viesť k oslabeniu trhu práce. „Vplyvom fiškálnej konsolidácie a externých rizík očakávame postupné ochladenie trhu práce. Miera nezamestnanosti by sa mohla zvýšiť z 5,3 % na približne 5,8 %,“ myslí si. Výzvou bude podľa neho aj udržanie kúpnej sily domácností v prostredí zvýšenej inflácie a konsolidačných opatrení, ktoré zasiahnu disponibilné príjmy.
Podľa aktuálnej prognózy Slovenskej sporiteľne by mala inflácia v roku 2026 zostať nad priemerom eurozóny, najmä v dôsledku cien potravín a služieb. Zároveň sa neočakáva výrazný pohyb úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky. „Domnievame sa, že proces uvoľňovania menovej politiky sa v tomto cykle skončil a sadzby ECB sa nachádzajú približne na neutrálnej úrovni.“ Kočiš upozorňuje aj na oživenie hypotekárneho trhu, ktoré môže vytvárať ďalší tlak na rast cien nehnuteľností, najmä pri stenšujúcej sa ponuke nových bytov.
Domácnostiam Kočiš odporúča obozretnosť a tvorbu finančných rezerv. Firmy by sa podľa neho mali zamerať najmä na zvyšovanie produktivity, efektivity a diverzifikáciu trhov.
Politická scéna
Zatiaľ čo ekonómovia hovoria o číslach, politológ Radoslav Štefančík predpovedá pokračovanie spoločenskej traumy. Rok 2026 podľa neho neprinesie upokojenie politickej situácie na Slovensku. Naopak, očakáva pokračovanie trendov, ktoré krajinu sprevádzajú už dnes – prehlbovanie spoločenských konfliktov, oslabovanie dôvery v inštitúcie a vyostrovanie predvolebného boja.
„Stále budeme svedkami stretu dvoch svetov: Na jednej strane bude stáť svet faktov, rešpektu k vedeckému poznaniu, na strane druhej bude čoraz silnejší postfaktuálny svet postavený na konšpiráciách, klamstvách a podvodoch. Predpokladám, že verejná diskusia bude plná rôznych nezmyslov a na to podstatné neostane priestor,“ uviedol Štefančík.
Výrazný vplyv na vnútropolitické dianie bude mať podľa politológa aj vývoj v Európskej únii a geopolitické napätie. Témy zahraničnej politiky sa už dnes stali stabilnou súčasťou domácej politickej diskusie a tento trend má pokračovať. „Aj pri tejto téme budeme svedkami polarizovanej spoločnosti. Oproti seba budú stáť prívrženci autoritárskych režimov s pozitívnym vzťahom k ruskému autoritárskemu režimu, na strane druhej budú podporovatelia nášho členstva v Európskej únii.“
Predvolebný rok
Politológ očakáva, že napätie v spoločnosti sa bude zvyšovať aj v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2027. Rok 2026 má byť posledným celým rokom pred voľbami, čo podľa neho vytvorí priestor na vyostrenie konfliktov. „Netreba zabúdať, že rok 2026 bude posledný celý rok pred voľbami v roku 2027. Preto očakávam vyššiu mieru korupcie. Bude to posledná príležitosť, ako okradnúť občana tak, aby na to do volieb zabudol,“ myslí si Štefančík.
Podľa politológa budú hlavné politické témy určovať predovšetkým vládne strany, zatiaľ čo opozícia bude skôr reagovať na už nastolené rámce. „Debatovať sa bude o tom, čo nahodia tí, ktorí vedia nastoliť témy. Predpokladám preto, že diskusiu bude formovať Robert Fico a opozícia bude len reagovať.“ Zároveň očakáva, že časť politickej debaty sa bude niesť v znamení snahy o ochranu vlastných záujmov.
Technológie a AI
Po rokoch nadšenia okolo umelej inteligencie má rok 2026 priniesť zásadný zlom. Vyplýva to zo správy Predictions 2026 analytickej spoločnosti Forrester, ktorá hovorí o prechode od „wow efektu“ k praktickému využívaniu technológií v každodennej praxi firiem. Forrester tento posun výstižne označuje ako fázu „AI v montérkach“ (Hard Hat Work) – teda obdobie, keď firmy prestanú riešiť marketingové sľuby a začnú sa sústrediť na reálnu návratnosť investícií.
Podľa analytikov Forresteru sa ukazuje, že očakávania okolo umelej inteligencie boli v mnohých prípadoch prehnané. Len malá časť firiem totiž dokáže jasne preukázať, že AI im priniesla merateľný finančný prínos.
Správa upozorňuje, že len približne 15 percent rozhodovacích manažérov zaznamenalo v uplynulom roku reálny prínos umelej inteligencie pre hospodársky výsledok firmy. Menej než tretina organizácií zároveň vie jasne prepojiť využívanie AI s konkrétnymi zmenami v ziskovosti. Aj preto Forrester očakáva, že časť firiem svoje investície do umelej inteligencie odloží. Do rozhodovania o AI sa podľa správy čoraz viac zapoja aj finanční riaditelia, ktorí budú tlačiť na dôslednejšie posudzovanie prínosov a nákladov.
AI agenti
Jedným z kľúčových trendov roku 2026 majú byť takzvané agentné systémy (agentic systems). Ide o umelú inteligenciu, ktorá už nielen radí alebo analyzuje dáta, ale samostatne vykonáva konkrétne úlohy. V praxi to môže znamenať napríklad situáciu, keď AI agent firmy automaticky rokuje s AI agentom dodávateľa, vyjednáva podmienky zmluvy alebo riadi nákupné procesy bez zásahu človeka.
Forrester však upozorňuje, že trh je v tejto oblasti výrazne rozdrobený. Firmy preto budú nútené vytvárať vlastné kombinácie rôznych AI riešení, ktoré dokážu spolupracovať v jednom systéme.
Analytici zároveň varujú, že bez lepšej orientácie zamestnancov v oblasti umelej inteligencie môže dôvera v tieto technológie klesať. Až pätina manažérov totiž považuje nedostatočnú pripravenosť zamestnancov za jednu z hlavných prekážok širšieho využívania AI. Forrester preto očakáva, že približne 30 percent veľkých firiem zavedie v roku 2026 povinné školenia zamerané na umelú inteligenciu a jej zodpovedné používanie.