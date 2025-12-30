Farmári v Poľsku vyšli do ulíc: Dôvodom je nesúhlas s dohodou medzie EÚ a Mercosuru

VARŠAVA - Poľskí farmári v utorok blokovaním ciest a diaľnic protestovali proti prijatiu obchodnej dohody medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur. Informuje o tom agentúra PAP.
Protestné akcie poľských farmárov prebiehali od 10.00 h do 15.00 h a podľa organizátorov ich v celom Poľsku bolo takmer 200. Európska komisia plánovala finalizovať obchodný pakt s členskými štátmi združenia Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom do konca roka. Podpísanie dohody však posunula na 12. januára najmä pod tlakom Francúzska a Talianska.
Dohoda by podľa EK vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári sa však obávajú, že budú čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Brazílie a zo susedných krajín, ktoré môžu zaplaviť európske trhy a spôsobiť bankrot menších fariem.
Poľnohospodári protestujúci vo východopoľskom meste Lublin uviedli, že dohoda s Mercosurom povedie nielen ku kolapsu poľského poľnohospodárstva, ale bude mať nepriaznivý vplyv aj na iné hospodárske odvetvia. Myslia si tiež, že cieľom dohody je „zachrániť západné ekonomiky“, zatiaľ čo Poľsko bude trpieť.