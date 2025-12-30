Podozrenie z terorizmu: Holandská polícia zatkla 29-ročného muža zo Sýrie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
AMSTERDAM - Holandská polícia zatkla 29-ročného Sýrčana, ktorého podozrieva z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a z plánovania útoku niekde v Európe. Oznámila to v utorok tamojšia prokuratúra, informuje správa agentúry Reuters.
Prokuratúra uviedla, že holandská spravodajská služba AIVD objavila príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých sa muž vyhrážal spáchaním útoku okolo Vianoc na nešpecifikovanom mieste v Európe. Viac informácií k údajnému útoku ani členstvu v IS nezverejnili. Sýrčana zatkli 18. decembra v jeho dome v meste Vlissingen na juhozápade Holandska. Súd v utorok rozhodol o jeho väzbe na ešte najmenej 30 dní.