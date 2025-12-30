MIMORIADNY ONLINE Hrozba z Moskvy: Medvedev sa na sociálnych sieťach vyhrážal Zelenskému smrťou

Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

MOSKVA - Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v utorok na sociálnych sieťach pohrozil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezprostrednou smrťou, pričom jeho meno priamo nespomenul. Informuje o tom správa agentúry DPA a televízie ABC News. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

15:26 Západ musí pochopiť, že ruské jednotky majú vo vojne na Ukrajine „strategickú iniciatívu“. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to v utorok vyhlásil v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti. Informuje o tom správa televízie Sky News.

15:07 Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v utorok na sociálnych sieťach pohrozil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezprostrednou smrťou, pričom jeho meno priamo nespomenul. Informuje o tom správa agentúry DPA a televízie ABC News.

Na platforme X Medvedev obvinil Zelenského z „pokusu o zmarenie urovnania konfliktu“ s odkazom na prebiehajúce mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. „Chce vojnu. No, aspoň teraz bude musieť zostať v úkryte po zvyšok svojho bezcenného života,“ napísal Medvedev.

14:45 Ruský prezident Vladimir Putin poslal vianočnú a novoročnú zdravicu rade zahraničných lídrov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z európskych činiteľov dostali želanie iba slovenský premiér Robert Fico, jeho maďarský náprotivok Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić, informoval Kremeľ.

14:29 Rusko v utorok zaútočilo na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba oznámil, že pri útoku utrpela zranenia jedna osoba a vznikli škody na civilnej lodi plaviacej sa pod vlajkou Panamy a tiež na zariadeniach v prístavoch Pivdennyj a Čornomorsk. Informuje o tom správa agentúry Reuters a príspevok Kulebu na platforme Telegram.

13:41 Lídri z Európy a Kanady v utorok rokovali o vojne na Ukrajine, oznámil na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska. Poľský premiér Donald Tusk medzitým vyjadril nádej, že vojna na Ukrajine sa môže čoskoro skončiť,

13:30 Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred zasadnutím vlády vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa posunuli a po prvý raz od začiatku konfliktu sa objavila reálna nádej na mier. Zdôraznil však, že napriek optimizmu je predčasné hovoriť o definitívnych výsledkoch, informuje varšavský spravodajca.

13:10 Ruský prezident Vladimir Putin poslal vianočné a novoročné pozdravy viacerým súčasným i bývalým zahraničným lídrom, politikom či pápežovi Levovi XIV., oznámil v utorok Kremeľ. Pozdrav zaslal aj slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Informuje správa agentúry TASS.

13:05 Ministerstvo obrany v Moskve uviedlo, že ruské sily dobyli ďalšie dve dediny na východe Ukrajiny - po jednej v Charkovskej a Záporožskej oblasti. Kyjev oznámil, že Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu 60 dronmi a dvoma strelami. Zasiahnutá bola civilná loď a prístavná infraštruktúra v Odeskej oblasti.

12:45 Mier na Ukrajine je na obzore, je presvedčený poľský premiér Donald Tusk. Podľa agentúry Reuters to uviedol po dnešnej telekonferencii s európskymi spojencami a Kanadou. Taktiež nemecký kancelár Friedrich Merz poznamenal, že mierový proces sa posúva vpred.

11:50 Rusko neposkytlo žiadny vierohodný dôkaz týkajúci sa svojich tvrdení, že Ukrajina zaútočila dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. K takémuto útoku nedošlo, vyhlásil v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne. Protivzdušná obrana podľa neho útok odrazila. Informuje správa agentúry AFP a príspevok šéfa ukrajinskej diplomacie na sociálnej sieti X.

11:33 Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha dnes uviedol, že Moskva nedodala žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia ohľadom ukrajinského útoku na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa Sybihu majú tieto vyjadrenia iba podkopať mierový proces. Kremeľ uviedol, že prípadné dôkazy sú vecou armády, informovala ruská štátna agentúra TASS.

10:00 Ministerstvo obrany dnes potvrdilo, že v Bielorusku zaradilo ruský raketový systém Orešnik do bojovej služby. Tieto strely stredného doletu môžu niesť jadrové zbrane a niektoré médiá ich označujú ako hypersonické.

8:35 Toto sú orientačné odhady ruských bojových strát k 30. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

7:45 Prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Ukrajina sa nemôže stiahnuť zo svojich území v rámci akejkoľvek mierovej dohody s Ruskom a zdôraznil, že táto otázka presahuje právne obmedzenia a ovplyvňuje životy ľudí.

6:57 Ruská generálna prokuratúra v pondelok označila Univerzitu Georgea Washingtona so sídlom v Spojených štátoch za „nežiaducu“ organizáciu a obvinila ju zo šírenia protiruských nálad a nepravdivých tvrdení o vojne na Ukrajine. Píše web The Moscow Times.

6:00 Bez podpory Spojených štátov nemôže Ukrajina vo vojne s Ruskom zvíťaziť, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý v noci na dnes SEČ odvysielala americká stanica Fox News. Poznamenal tiež, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi neverí. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje s pomocou západných krajín ruskej invázii rozpútanej na Putinov rozkaz.

Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku za ďalšiu lož

Lavrov uviedol, že v noci z 28. na 29. decembra Ukrajina vyslala na Putinovu štátnu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Nie je jasné, či sa ruský prezident v tom čase v rezidencii nachádzal.  „Takéto bezohľadné činy nezostanú bez odpovede,“ povedal Lavrov podľa agentúry Interfax a obvinil Kyjev zo „štátneho terorizmu“. Spresnil, že už boli vybrané ciele odvetných úderov ruských ozbrojených síl. Lavrov poukázal na to, že k útoku došlo počas rokovaní o možnej mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Rusko podľa neho z týchto rokovaní neodíde, no prehodnotí svoje postoje.

Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Rusko podľa neho takto pripravuje pôdu pre útoky na budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve. Novinárom tiež povedal, že Moskva sa takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne. Zelenskyj zároveň vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby na ruské hrozby primerane reagoval.

