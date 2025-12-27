Európska únia a OSN vítajú prímerie: Kambodža a Thajsko ukončili týždne trvajúce pohraničné potýčky

BRUSEL - Európska únia v sobotu privítala dohodu o prímerí medzi Kambodžou a Thajskom, ktorá ukončí týždne trvajúce pohraničné potýčky medzi týmito susednými krajinami. Hovorca EÚ pre zahraničnú politiku Anouar El Anouni vyzval obe strany, aby dohodu „implementovali v dobrej viere“. Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk vyjadril nádej, že prímerie povedie k budovaniu mieru. Informuje o tom agentúra AFP.
„Ďakujem ASEAN za pozitívny prínos k tomuto výsledku,“ uviedol Anouni na sociálnej sieti X s odkazom na Združenie národov juhovýchodnej Ázie, ktorého členmi sú aj Kambodža a Thajsko. „EÚ je pripravená poskytnúť potrebnú podporu,“ dodal. Prímerie privítal aj vysoký komisár úradu OSN pre ľudské práva Türk, ktorý podľa príspevku na X dúfa, že to otvorí cestu k budovaniu dôvery a mieru. „Zasiahnuté komunity a migranti musia dostať všetku potrebnú pomoc na bezpečný návrat domov,“ napísal.
Kambodža a Thajsko v sobotu v spoločnom vyhlásení po troch dňoch rokovaní oznámili prímerie s cieľom ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky. Obe strany sa dohodli zastaviť všetky pohyby vojsk a umožniť civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov. Dohodli sa aj na spolupráci na odmínovaní a boji proti kybernetickým zločinom. Thajsko má na základe dohody do 72 hodín prepustiť 18 zajatých kambodžských vojakov.
Pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí
Decembrové boje medzi Kambodžou a Thajskom narušili predchádzajúce prímerie. Boje si podľa oficiálnych údajov vyžiadali viac než 47 obetí na životoch na oboch stranách a približne milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.
Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.