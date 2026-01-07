Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

EÚ chystá rýchlu pomoc pre farmárov: Von der Leyenová navrhla 45 miliárd eur z budúceho rozpočtu

Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navrhla, aby členské štáty Európskej únie (EÚ) získali rýchlejší prístup k niektorým poľnohospodárskym fondom z budúceho dlhodobého rozpočtu Únie (2028 - 2034) na pomoc poľnohospodárom. Jej návrh vo výške 45 miliárd eur prišiel pred stredajším stretnutím troch eurokomisárov s ministrami poľnohospodárstva, upozornili tlačové agentúry DPA a Reuters, informuje spravodajca.

Komisári a agroministri v sídle EK diskutujú o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a o podpise obchodnej dohody EÚ s krajinami Mercosur. „Aby sa zabezpečilo, že od roku 2028 budú k dispozícii dodatočné zdroje na uspokojenie potrieb poľnohospodárov a vidieckych komunít, navrhujem, aby členské štáty EÚ pri predkladaní svojho pôvodného plánu mali prístup až k dvom tretinám súm, ktoré sú bežne k dispozícii na strednodobé preskúmanie,“ uviedla predsedníčka EK v liste členským štátom a Európskemu parlamentu (EP).

Podľa nej to predstavuje približne 45 miliárd eur, ktoré možno okamžite mobilizovať na podporu poľnohospodárov. Von der Leyenová list poslala ešte pred stredajším stretnutím ministrov poľnohospodárstva s troma eurokomisármi. Cieľom rokovaní je okrem iného presvedčiť Taliansko a ďalšie váhajúce členské štáty, aby dohodu s Mercosur podpísali.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová privítala návrh EK na zvýšenie pomoci pre poľnohospodárov, čo je signálom, že Rím by mohol upustiť od svojho nesúhlasu s obchodnou dohodou, upozornili agentúry DPA a Reuters. Komisia v utorok (6. 1.) uviedla, že aj vzhľadom na rozsiahle protesty v poľnohospodárskom sektore sa snaží zmierniť obavy poľnohospodárov z výrazných škrtov v dlhodobom rozpočte EÚ.

EÚ chystá veľkú reformu fondov

V Bruseli v súčasnosti prebiehajú rokovania o novom viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2028 - 2034. Komisia navrhla rozpočet vo výške približne dvoch biliónov eur, ale so sériou reforiem. Keďže v súčasnosti existuje veľa fondov pre spoločnú poľnohospodársku politiku a štrukturálne fondy, exekutíva EÚ ich chce zlúčiť do jedného „superfondu“, proti čomu namietajú viaceré členské krajiny vrátane Slovenska.

Reforma VFR znamená, že poľnohospodári by v budúcom rozpočtovom období dostali menej finančných prostriedkov. V rokoch 2028 - 2034 budú mať k dispozícii takmer 300 miliárd eur, čo je však o 20 % menej ako v rozpočtovom období 2021 - 2027.

Komisia aj za pomoci podporovateľov dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosur, ako sú Nemecko a Španielsko, sa snaží získať kvalifikovanú väčšinu 15 členských štátov, ktoré predstavujú 65 % populácie EÚ, potrebnú na to, aby Únia mohla podpísať dohodu so štyrmi juhoamerickými krajinami. K podpisu by malo dôjsť 12. januára. Najväčšími odporcami dohody sú Poľsko a Maďarsko, kriticky sa k nej stavia aj Francúzsko, preto podľa DPA a Reuters postoj Talianska bude kľúčový pre jej schválenie. Hlasovanie v Rade EÚ (členské štáty) sa očakáva v piatok 9. januára.

Viac o téme: FarmáriUrsula von der LeyenováEurópska komisia (EK)Európska únia (EÚ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Praha prekvapila krokmi: Ukrajinská
Praha prekvapila krokmi: Ukrajinská vlajka skončila! Na stožiari pred Úradom vlády ju nahradila TÁTO vlajka
Zahraničné
Robert Kaliňák
Európska únia sa nemá do obrany miešať: Veliť má NATO, tvrdí Kaliňák
Domáce
Facebook, Instagram a TikTok
Poľsko žiada Európsku komisiu: Ide o prešetrenie TikToku pre obsah generovaný umelou inteligenciou
Zahraničné
Európska únia kritizuje vojenské
Európska únia kritizuje vojenské cvičenia Číny v okolí Taiwanu: Hrozí ohrozenie mieru
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Branislav Fodrek a Matej Trusa počas úvodného dňa zimnej prípravy
Branislav Fodrek a Matej Trusa počas úvodného dňa zimnej prípravy
Futbal
Pravoslávni veriaci slávia Vianoce
Pravoslávni veriaci slávia Vianoce
Správy
Módna dizajnérka Veronika Kostková počas prípravy svadobnej kolekcie Lovestory
Módna dizajnérka Veronika Kostková počas prípravy svadobnej kolekcie Lovestory
Feminity TV

Domáce správy

Polícia pátra
Nezvestný 16-ročný Kristián z Novej Bystrice: Polícia v Žiline prosí verejnosť o pomoc
Domáce
Benešove dekréty a ďalší
Benešove dekréty a ďalší HNEV: Lídrovi maďarskej opozície pretiekol pohár trpezlivosti, LIST pre Fica a rázna výzva!
Domáce
FOTO Zneuctenie posvätného miesta pri
Zneuctenie posvätného miesta pri Nitre! Na cintoríne roztieral výkaly: Polícia pátra po neznámom páchateľovi
Domáce
DRÁMA na rybníku: Muž sa pri korčuľovaní s deťmi prepadol pod ľad! Zasahovala polícia FOTO
DRÁMA na rybníku: Muž sa pri korčuľovaní s deťmi prepadol pod ľad! Zasahovala polícia FOTO
Bratislava

Zahraničné

EÚ chystá rýchlu pomoc
EÚ chystá rýchlu pomoc pre farmárov: Von der Leyenová navrhla 45 miliárd eur z budúceho rozpočtu
Zahraničné
Tanker Bella 1/Marinera už
NAPÄTIE v Atlantiku: Ropný tanker unikol blokáde USA, teraz ho sprevádza RUSKÁ ponorka
Zahraničné
Praha prekvapila krokmi: Ukrajinská
Praha prekvapila krokmi: Ukrajinská vlajka skončila! Na stožiari pred Úradom vlády ju nahradila TÁTO vlajka
Zahraničné
MIMORIADNE USA získajú od
MIMORIADNE USA získajú od Venezuely desiatky miliónov barelov ropy: Maduro a jeho manželka skončili ZRANENÍ
Zahraničné

Prominenti

Svet sa lúči s
Svet sa lúči s Brigitte Bardot (†91): PRÍČINA SMRTI známa... Manžel ju odhalil v deň pohrebu!
Zahraniční prominenti
RADOSTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov
RADOSTNÁ SPRÁVA pre fanúšikov markizáckeho Dunaja: NÁVRAT obľúbenej postavy po 2 rokoch!
Domáci prominenti
Šťastný koniec sa nekoná:
Šťastný koniec sa nekoná: Krach manželstva slávnej herečky... Už podala žiadosť o ROZVOD!
Zahraniční prominenti
Rebecca Justh hviezdou Sklovskej
Rebecca Justh hviezdou Sklovskej koncertu: Je len jedna vec, ktorú by si neobliekla!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Objavili ste žltkasté alebo
Objavili ste žltkasté alebo biele hrčky v okolí očí? Hrozia PROBLÉMY, mali by ste OKAMŽITE zamieriť k lekárovi
Zaujímavosti
Cestovatelia, pozor: Týmto ôsmim
Cestovatelia, pozor: Týmto ôsmim destináciám sa tento rok radšej vyhnite
dromedar.sk
MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka
MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka zvláštnemu javu objavili GIGANTICKÚ čiernu dieru! Vedci zachytili neviditeľné
Zaujímavosti
Hľadanie ihly v kôpke
Hľadanie ihly v kôpke sena končí: Dva nové teleskopy majú prísť s pravdou! TU sa pravdepodobne skrýva ĎALŠIA planéta
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy

Šport

Stačil jediný tréning a poslali ho kade-ľahšie: Réway neuspel na skúške v extraligovom klube
Stačil jediný tréning a poslali ho kade-ľahšie: Réway neuspel na skúške v extraligovom klube
Tipsport liga
Od olympijských medailí k životu na ulici: Smutný príbeh veľkej hrdinky a šampiónky
Od olympijských medailí k životu na ulici: Smutný príbeh veľkej hrdinky a šampiónky
Cyklistika
Hokejové Slovensko v nemom úžase z krízy Nitry: Nikto nerozumie, čo sa deje s kandidátom na titul
Hokejové Slovensko v nemom úžase z krízy Nitry: Nikto nerozumie, čo sa deje s kandidátom na titul
Tipsport liga
Príde Slovan o svoje ofenzívne esá? Opory belasých sú spájané s možným prestupom do zahraničia
Príde Slovan o svoje ofenzívne esá? Opory belasých sú spájané s možným prestupom do zahraničia
Niké liga

Auto-moto

Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Práca a voľný čas
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Motivácia a produktivita
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Kariérny rast
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita

Technológie

Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
História
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
Správy
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Bezpečnosť
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Veda a výskum

Bývanie

Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!

Pre kutilov

Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Novoročný reštart podľa Kate Middleton: Tri zásady, ktorými sa riadi začiatkom januára
Zahraničné celebrity
Novoročný reštart podľa Kate Middleton: Tri zásady, ktorými sa riadi začiatkom januára
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Benešove dekréty a ďalší
Domáce
Benešove dekréty a ďalší HNEV: Lídrovi maďarskej opozície pretiekol pohár trpezlivosti, LIST pre Fica a rázna výzva!
Zneuctenie posvätného miesta pri
Domáce
Zneuctenie posvätného miesta pri Nitre! Na cintoríne roztieral výkaly: Polícia pátra po neznámom páchateľovi
Dráma na rybníku v
Domáce
Dráma na rybníku v Bratislave! Otec s deťmi sa vybral korčuľovať: Prepadol sa pod ním ľad
Zdrvujúca facka politikom: Budúci
Domáce
Zdrvujúca facka politikom: Budúci premiér podľa PRIESKUMU, šok u voličov opozície, niektorí by dali šancu Ficovi!

Ďalšie zo Zoznamu