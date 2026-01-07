EÚ chystá rýchlu pomoc pre farmárov: Von der Leyenová navrhla 45 miliárd eur z budúceho rozpočtu

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navrhla, aby členské štáty Európskej únie (EÚ) získali rýchlejší prístup k niektorým poľnohospodárskym fondom z budúceho dlhodobého rozpočtu Únie (2028 - 2034) na pomoc poľnohospodárom. Jej návrh vo výške 45 miliárd eur prišiel pred stredajším stretnutím troch eurokomisárov s ministrami poľnohospodárstva, upozornili tlačové agentúry DPA a Reuters, informuje spravodajca.
Komisári a agroministri v sídle EK diskutujú o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a o podpise obchodnej dohody EÚ s krajinami Mercosur. „Aby sa zabezpečilo, že od roku 2028 budú k dispozícii dodatočné zdroje na uspokojenie potrieb poľnohospodárov a vidieckych komunít, navrhujem, aby členské štáty EÚ pri predkladaní svojho pôvodného plánu mali prístup až k dvom tretinám súm, ktoré sú bežne k dispozícii na strednodobé preskúmanie,“ uviedla predsedníčka EK v liste členským štátom a Európskemu parlamentu (EP).
Podľa nej to predstavuje približne 45 miliárd eur, ktoré možno okamžite mobilizovať na podporu poľnohospodárov. Von der Leyenová list poslala ešte pred stredajším stretnutím ministrov poľnohospodárstva s troma eurokomisármi. Cieľom rokovaní je okrem iného presvedčiť Taliansko a ďalšie váhajúce členské štáty, aby dohodu s Mercosur podpísali.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová privítala návrh EK na zvýšenie pomoci pre poľnohospodárov, čo je signálom, že Rím by mohol upustiť od svojho nesúhlasu s obchodnou dohodou, upozornili agentúry DPA a Reuters. Komisia v utorok (6. 1.) uviedla, že aj vzhľadom na rozsiahle protesty v poľnohospodárskom sektore sa snaží zmierniť obavy poľnohospodárov z výrazných škrtov v dlhodobom rozpočte EÚ.
EÚ chystá veľkú reformu fondov
V Bruseli v súčasnosti prebiehajú rokovania o novom viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2028 - 2034. Komisia navrhla rozpočet vo výške približne dvoch biliónov eur, ale so sériou reforiem. Keďže v súčasnosti existuje veľa fondov pre spoločnú poľnohospodársku politiku a štrukturálne fondy, exekutíva EÚ ich chce zlúčiť do jedného „superfondu“, proti čomu namietajú viaceré členské krajiny vrátane Slovenska.
Reforma VFR znamená, že poľnohospodári by v budúcom rozpočtovom období dostali menej finančných prostriedkov. V rokoch 2028 - 2034 budú mať k dispozícii takmer 300 miliárd eur, čo je však o 20 % menej ako v rozpočtovom období 2021 - 2027.
Komisia aj za pomoci podporovateľov dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosur, ako sú Nemecko a Španielsko, sa snaží získať kvalifikovanú väčšinu 15 členských štátov, ktoré predstavujú 65 % populácie EÚ, potrebnú na to, aby Únia mohla podpísať dohodu so štyrmi juhoamerickými krajinami. K podpisu by malo dôjsť 12. januára. Najväčšími odporcami dohody sú Poľsko a Maďarsko, kriticky sa k nej stavia aj Francúzsko, preto podľa DPA a Reuters postoj Talianska bude kľúčový pre jej schválenie. Hlasovanie v Rade EÚ (členské štáty) sa očakáva v piatok 9. januára.