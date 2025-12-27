Požiar v pražskom hosteli: Horieť začal matrac, evakuovali 60 osôb

PRAHA - Hasiči zasahovali pri požiari v noci na sobotu v hosteli v pražskej štvrti Bubenč. Horieť začal matrac v jednej z izieb, záchranári ošetrovali jednu zranenú osobu. Informuje o tom portál Novinky.cz.
Požiar vypukol krátko po polnoci na ulici Národnej obrany a pražskí hasiči zaznamenali viacero hlásení incidentu. „Na miesto vyrazili jednotky hasičov zo štyroch staníc. Išlo o požiar matraca v jednej z hotelových izieb, bol uhasený jedným vodným prúdom,“ ozrejmil hovorca hasičov Miroslav Řezáč.
Zásah a uzávera ulice
Pre zapojenie veľkého množstva techniky záchranných zložiek bolo potrebné ulicu uzavrieť. Pri zásahu pomáhali policajti aj strážnici. Na miesto boli vyslaní záchranári, inšpektor aj veľkokapacitné špeciálne vozidlo Atego. Hasiči privolali aj evakuačný autobus, ktorý napokon zasahovať nemusel, a vďaka rýchlemu postupu záchranárov sa mohli osoby následne vrátiť do budovy.
„Celkovo sa evakuovalo 60 osôb, ktoré sa po odvetraní objektu mohli vrátiť späť. Jedna osoba potrebovala zdravotnú starostlivosť záchranárov,“ doplnil hovorca. Príčinu požiaru a rozsah škôd aktuálne zisťujú vyšetrovatelia.