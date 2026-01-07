Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Škandál v sirotinci: Zamestnanca obvinili zo sexuálneho zneužívania maloletých

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

VIEDEŇ - Rakúska prokuratúra v stredu vzniesla obvinenie voči zamestnancovi detského domova, ktorého vyšetrovala pre podozrenie z údajného sexuálneho zneužívania maloletých. Informuje o tom agentúra AFP.

Vznesené obvinenia

Salzburská prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi, ktorý pracoval v zariadení neziskovej organizácie SOS Children's Villages na severe krajiny. Obvinený je z viacerých trestných činov vrátane závažného sexuálneho zneužívania maloletých, nátlaku a zneužitia právomocí.

Podľa miestnej prokuratúry sa obvinený, ktorý pracoval ako „rodinný pomocník“ v zariadení v obci Seekirchen, týchto činov dopustil v priebehu troch rokov od roku 2017. Obvinený je konkrétne zo sexuálneho zneužívania dvoch dievčat – oboch maloletých – umiestnených v zariadení v Seekirchene -, a to „vo forme opakovaného dotýkania ich pŕs a oblasti lona,“ uviedla prokuratúra.

Hrozí mu väzenie

Bývalý zamestnanec bol už v roku 2021 odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých, ale v čase vynesenia rozsudku už v zariadení nepracoval a spomínané nové obvinenia ešte neboli známe, uvádza sa tiež v stanovisku. V prípade usvedčenia mužovi hrozí 10 rokov väzenia. Dátum súdneho pojednávania ešte nebol stanovený.

Spomínaná charitatívna organizácia čelí od minulého roka viacerým novým obvineniam z údajného zneužívania detí vo svojich detských domovoch, čo viedlo k ďalším vyšetrovaniam. Riaditeľovi charitatívnej inštitúcie pozastavili výkon funkcie. Minulý rok organizácia oznámila, že odškodnila osem osôb, ktoré obvinili jej zosnulého rakúskeho zakladateľa zo sexuálneho zneužívania a týrania.

