Blízko synagógy vo Viedni našli nefunkčný granát: Nepodozrievajú antisemitizmus

VIEDEŇ - Vo viedenskej štvrti Leopoldstadt našli v nedeľu v blízkosti židovskej synagógy ručný granát. Podľa úradov išlo o nefunkčnú muníciu bez výbušniny a s poškodenou rozbuškou. Polícia nateraz vylúčila priamy súvis so synagógou aj antisemitský motív, vyšetrovanie prípadu však pokračuje. Informovala o tom agentúra Reuters.
Granát sa nachádzal v taške uloženej vo vchode domu naproti synagóge na ulici Tempelgasse neďaleko centra rakúskej metropoly. Tašku si tam v dopoludňajších hodinách všimol zamestnanec synagógy, ktorý informoval políciu. Tá oblasť spočiatku uzavrela pre možné nebezpečenstvo a na miesto privolala pyrotechnikov. Granát podľa zistení neobsahoval žiaden výbušný materiál a jeho odpaľovací mechanizmus bol nefunkčný.
„Na základe aktuálne dostupných informácií neexistuje žiadna priama súvislosť so synagógou nachádzajúcou sa na ulici Tempelgasse ani žiadny antisemitský úmysel,“ uviedol hovorca viedenskej polície. Napriek tomu bol o incidente informovaný Spolkový úrad pre ochranu štátu a boj proti extrémizmu a vyšetrovanie okolností nálezu ďalej pokračuje. Vo Viedni podľa odhadov štatistického úradu žije asi 5000 Židov. Podľa prieskumu Agentúry EÚ pre ľudské práva z roku 2023 považovali takmer tri štvrtiny - 73 percent - rakúskych židovských respondentov antisemitizmus za veľký problém. Európsky priemer je 84 percent.